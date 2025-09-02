Nuevo terremoto azotó a Afganistán luego del trágico sismo del fin de semana que dejó más de 1.400 muertos

Hasta el momento, no se sabe si esta nueva réplica ha aumentado el número de muertos o aportado a los más de 3.000 heridos.

Un nuevo terremoto de magnitud 5,2 golpeó este martes el oriente de Afganistán, donde el Gobierno de los talibanes había informado esta misma jornada que al menos 1.411 muertos y 3.124 resultaron heridas a causa del sismo que azotó la noche del domingo la provincia oriental de Kunar y otras regiones aledañas del país asiático.

El epicentro del nuevo movimiento telúrico fue a 34 kilómetros al noreste de la ciudad de Jalalabad en la provincia de Nangarhar, según registró el Servicio Geológico de los Estados Unidos. “El terremoto se sintió en las mismas áreas que se vieron afectadas en Kunar (provincia) en el primer terremoto“, aseguró a AFP Ehsanullah Ehsan, vocero de gestión de desastres en la provincia más afectada.

Al mismo tiempo, en las zonas más afectadas por el anterior terremoto en Afganistán, algunas de ellas casi totalmente aisladas por vía terrestre, las operaciones de rescate de muertos y heridos han continuado.

Las estimaciones previas, sin considerar este segundo movimiento telúrico, ya eran poco esperanzadoras. El coordinador humanitario de la ONU en Afganistán, Indrika Ratwatte, advirtió que el número de víctimas “probablemente aumentará“, mientras que la organización cifra los afectados en más de 12.000.

“Hoy es el segundo día desde el terremoto, han pasado más de 32 horas, y los heridos siguen llegando“, contó a EFE el doctor Sharif Khamosh, del Hospital Regional de Nangarhar, en Jalalabad, antes de que se diera el segundo sismo. “Todavía recibimos reportes de personas atrapadas bajo los escombros. Algunos ya han muerto, y solo esta mañana tres aeronaves trajeron heridos al hospital”.

Las cifras dadas a conocer por las autoridades dan cuenta de que el primer terremoto fue uno de los más mortíferos que ha golpeado al país en décadas. Por el momento, se desconoce si esta nueva réplica causó víctimas fatales o si ha generado nuevos heridos que sumen al alarmante número.