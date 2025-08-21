Frente a la Antártica Chilena: terremoto de 7,6 grados se registró en el Paso de Drake

Senapred precisó que el terremoto alcanzó los V grados Mercalli en la base Frei y los IV grados en las bases Prat y Fildes.

El Centro Sismológico Nacional informó que un terremoto de 7,6 grados se registró a las 22:16 horas de este jueves en el Paso de Drake, frente a la Antártica Chilena.

El organismo precisó que el movimiento telúrico se ubicó a 259 kilómetros al noroeste de la Base Eduardo Frei, a 20 kilómetros de profundidad, en pleno lecho marino.

Por su parte, Senapred precisó que el terremoto alcanzó los V grados Mercalli en la base Frei y los IV grados en las bases Prat y Fildes.

En vista de esta situación, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) estableció Estado de Precaución en la zona y llamó a abandonar las zonas de playas, orillas rocosas, humedales, estuarios, desembocaduras de ríos, paseos costeros peatonales, marinas, costaneras vehiculares, caletas, puertos y muelles en el territorio Antártico Nacional.

Junto con ello, la Armada detalló que las horas estimadas de la llegada del tren de olas a las bases chilenas en la Antártica chilena serían las siguientes: