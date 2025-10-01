Capturan a Pequeño J, narco acusado de ordenar crimen de las tres mujeres argentinas

El autor intelectual del crimen de las tres jóvenes argentinas es un narco que fue detenido cerca de la ciudad de Lima, en Perú.

La ministra de Seguridad trasandina, Patricia Bullrich, felicitó a la policía peruana por la detención de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J (20), un narco acusado de ordenar la semana pasada el crimen de tres jóvenes mujeres argentinas en Buenos Aires.

De acuerdo con lo informado por los medios argentinos, los agentes peruanos también capturaron a Matías Ozorio, mano derecha del narco, con lo que ya suman nueve los detenidos por los crímenes de Brenda del Castillo (20), Lara Gutiérrez (15) y Morena Verdi (20).

“Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen“, posteó Bullrich en su cuenta de X.

La autoridad del gobierno de Javier Milei dijo que la labor policial muestra que “cuando se trabaja con decisión y coordinación, los delincuentes no tienen dónde esconderse“.

Según el reporte de los medios trasandinos, la captura de Pequeño J se produjo Pucusana, una zona de pescadores y balnearios a 70 kilómetros de Lima.

Para conseguir la detención del sujeto se intervinieron teléfonos y, de acuerdo con los agentes peruanos encargados de su arresto, lo capturaron cuando esperaba encontrarse con Matías Ozorio.

“Pequeño J fue al punto de encuentro con Ozorio, pero en vez de encontrarse con su ladero se topó con el personal de la Policía Nacional de Perú y quedó detenido“, detallaron los voceros policiales.

El narco ordenó el crimen de las tres argentinas

El crimen de las tres mujeres argentinas se produjo el pasado 24 de septiembre, cuando por instrucciones del narco peruano fueron invitadas a una supuesta fiesta en el barrio Florencia Varela, en Buenos Aires.

Sin embargo, una vez en ese lugar, presuntamente por órdenes de Pequeño J, las víctimas fueron torturadas y luego asesinadas, tras lo cual se las enterró en el patio del domicilio.

Además, también por instrucciones del detenido, tanto las torturas como los crímenes fueron transmitidos en vivo a través de Instagram.