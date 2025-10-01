El vínculo del Pequeño J con Chile, el narco acusado del triple homicidio en Argentina

Hijo del miembro de otra banda, la muerte de su padre lo acercó al radar de Los Pulpos.

La policía peruana detuvo a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J (20), el narco acusado de ordenar el crimen de tres jóvenes argentinas en Buenos Aires.

De origen peruano, el sospechoso es hijo de una familia con historial delictivo y es vinculado a la organización Los Pulpos de Trujillo, una banda narco que opera hace años en Perú, además de contar con presencia en Chile.

La agrupación como una organización transnacional, moviendo dinero a través de negocios de fachada y extendiendo su influencia en comunidades migrantes de diversos países. De acuerdo a una investigación de Vergara 240, en Chile su presencia fue advertida en barrios periféricos de Santiago y ciudades portuarias, replicando esquemas de extorsión documentados previamente en Trujillo.

En julio de este año, parlamentarios chilenos se mantuvieron en alerta luego de la liberación en Tacna, Perú, de Jhon Cruz Arce, quien ha sido sindicado como uno de los cabecillas de Los Pulpos. Al tener la agrupación operaciones en la zona centro y norte de Santiago, se exigieron medidas para impedir el ingreso al país del líder de la organización criminal internacional.

El historial familiar del Pequeño J en Trujillo que lo une a Los Pulpos

Tony Janzen Valverde Victoriano —alias Pequeño J— es hijo de Janhzen Valverde Rodríguez, miembro de la banda Los Injertos de Nuevo Jerusalén en La Esperanza, Trujillo, según informa La República. De tal manera, su padre lo nombró Tony en alusión al personaje principal de la película Scarface: Tony Montana, el mítico capo de la droga en la ficción. El apodo, Pequeño J, se lo otorgó por ser su hijo.

El 16 de diciembre de 2018, Valverde Rodríguez fue asesinado por sicarios de la banda rival El Gran Marqués, en respuesta a una disputa entre bandas por el control del territorio en La Esperanza. La ejecución acercó al Pequeño J a Los Pulpos y marcó la promesa de venganza que compartió en redes sociales: “Si nadie hace nada, yo mismo lo hago con pana y elegancia“.

Dos de sus tíos paternos también han tenido líos con la justicia: Manuel Valverde, alias Chuman, involucrado en homicidios, y Luis Valverde, alias Serranasho, con antecedentes de robo y extorsión.