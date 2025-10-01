Israel anuncia cierre de la última ruta operativa para acceder al norte del enclave: qué implica para la Franja de Gaza

Pese al cierre, el movimiento hacia el sur sigue siendo permitido “para los que no pudieran evacuar la Ciudad de Gaza”.

El Ejército de Israel anunció el cierre de la última ruta que estaba operativa para que palestinos en el sur de la Franja de Gaza pudieran acceder a la zona norte del enclave. La medida se adopta en medio de la intensificación de su ofensiva que tiene por objetivo tomar el control total de la Ciudad de Gaza.

“La calle Rashid estará cerrada al tráfico desde el sur de la Franja de Gaza a las 12:00 horas”, dijo el vocero en árabe del Ejército de Israel, Avichay Adraee, a través de un publicación en su cuenta de X. Asimismo, Adraee especificó que “el movimiento hacia el sur será permitido para los que no pudieran evacuar la Ciudad de Gaza“.

La iniciativa del cierre de la última ruta operativa hacia el norte busca aislar la Ciudad de Gaza ante la posible llegada de fuerzas combatientes de Hamás, aunque, al mismo tiempo, “las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) permiten en esta etapa el libre movimiento hacia el sur, sin inspecciones“.

Israel ha sido cuestionado por diversos actores internacionales por sus órdenes de evacuación a la población y la falta de seguridad en dichos procesos, considerados incluso por Naciones Unidas y diversas ONG como un desplazamiento forzoso de palestinos en Gaza.

El país judío desató la semana pasada una ofensiva a gran escala contra la Ciudad de Gaza luego de días intensos de bombardeos que destruyeron torres residenciales y otras infraestructuras, provocando la huida de cientos de miles de personas hacia otros sectores del sur del enclave. Dichas zonas, según la ONU y organizaciones no gubernamentales, carecen de las condiciones adecuadas para la vida.

De hecho, el Comité Internacional de la Cruz Roja debió suspender temporalmente sus actividades en la Ciudad de Gaza trasladarlas hacia el sur ante la intensificación de las hostilidades.

Según las autoridades gazatíes, la ofensiva israelí contra la Franja ha dejado hasta la fecha más de 66.100 palestinos muertos y más de 168.300 heridos desde los ataques del 7 de octubre de 2023.