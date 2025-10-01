Quiénes son las chilenas que iban en la flotilla humanitaria a Gaza interceptada por Israel

Las dos chilenas son hijas de exiliados y se incorporaron en Sicilia a la flotilla que se dirige a Gaza con ayuda humanitaria.

La marina de Israel interceptó este miércoles varios barcos de la flotilla que transportaba ayuda humanitaria a Gaza, entre los que estarían incluidos aquellos en los que viajaban dos chilenas, entre ellas una que es parlamentaria en Suecia, y el que trasladaba a la activista sueca Greta Thunberg.

De acuerdo con lo manifestado por el Ministerio de Exteriores israelí, decenas de personas que viajaban en los barcos fueron trasladadas a un puerto de Israel.

Por su parte, los organizadores del viaje denunciaron que “varias embarcaciones de la Flotilla Global Sumud, en particular las del Alma, el Sirius y el Adara, fueron interceptadas y abordadas ilegalmente por las fuerzas de ocupación israelíes en aguas internacionales“.

Las dos chilenas que viajan a Gaza en la flotilla

Dos de los cientos de pasajeros que viajan a Gaza en los alrededor de 45 barcos son mujeres de nacionalidad chilena-sueca, las que se incorporaron en Sicilia a la expedición, aunque no se sabe aún si están entre aquellos que fueron detenidos por la marina israelí.

Según indicaron medios internacionales, además de las ciudadanas chilenas, también viajan latinoamericanos procedentes de Brasil, México, Colombia y Argentina.

Las dos chilenas fueron identificadas como Marita Rodríguez y Lorena Delgado Varas, esta última parlamentaria sueca por el municipio de Estocolmo.

Se trata de una hija de exiliados chilenos que dejaron el país tras el inicio de la dictadura militar, y que luego de pasar por Argentina se trasladaron a Suecia.

A través de su cuenta en Instagram, Lorena Delgado estuvo informando del viaje de la flotilla, y en una de sus actualizaciones manifestó que “aquí estamos después de dos años de genocidio, y décadas de ocupación y asesinato“.

Por su parte, Marita Rodríguez, hija de un ejecutado político en 1976, nació en Suecia, donde su madre se exilió cuando estaba embarazada.

Rodríguez también ha estado compartiendo sus vivencias durante la travesía a Gaza, y en una ocasión posteó que “esto no es un viaje, es una acción humanitaria pacífica contra el bloqueo ilegal y la ocupación“.

La preocupación de Chile por la interceptación de la flotilla

Tras conocerse que Israel interceptó la flotilla, el Gobierno del presidente Gabriel Boric manifestó “su grave preocupación por la interceptación”, y recalcó que la ayuda va dirigida “a la población civil afectada en la zona, particularmente a mujeres, niñas y niños que sufren las consecuencias de la crisis desencadenada por los ataques indiscriminados y el bloqueo en dicho territorio palestino ocupado”.

A través de un comunicado, la Cancillería expresó que “esta acción vulnera la libertad de navegación garantizada por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y contraviene las obligaciones derivadas del derecho internacional humanitario, que establecen el deber de permitir y facilitar el acceso sin trabas de la asistencia humanitaria a las poblaciones civiles necesitadas”.

Finalmente, expresó que “en consecuencia, Chile demanda el respeto irrestricto de las normas del derecho internacional y formula un llamado urgente a que se garantice la seguridad e integridad de los voluntarios y tripulantes de la flotilla, así como el libre e inmediato acceso de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, sin obstáculos ni interferencias arbitrarias”.