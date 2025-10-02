VIDEO – Mató a dos personas: el tenso momento en que el atacante a una sinagoga en Manchester fue abatido

El incidente se dio en el marco de la celebración del Yom Kipurr, la festividad más importante del calendario judío. IMÁGENES SENSIBLES.

Al menos dos personas murieron y tres se encuentran gravemente heridas luego de que esta mañana, al frente de la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park al norte de Manchester, un vehículo arrollara a transeúntes y un hombre fuera apuñalado. El incidente ocurrió durante Yom Kipurr, la festividad más importante del calendario judío.

Un video publicado en X recoge los momentos posteriores al ataque. En las imágenes se aprecian dos agentes de policía rodeando al presunto atacante, quien permanece herido en el suelo justo a la entrada del templo. Los agentes policiales, visiblemente tensos y con armas en mano, ordenan a los presentes que se retiren. “Todo el mundo atrás“, repiten en más de una ocasión para despejar la zona.

La escena deja patente el miedo y la confusión del momento cuando quien graba grita en alerta a los presentes: “Él tiene una bomba. Tiene muchas pelotas de golf en su maldita chaqueta”, en alusión a la posible presencia de explosivos. La Policía del Gran Manchester no confirmó la presencia de explosivos ni detalló si el atacante realmente portaba consigo una carga o artefacto.

El punto cúlmine llegó en el segundo 48 del video: el hombre herido, identificado como el presunto agresor en la sinagoga de Manchester, parece intentar incorporarse, cuando se escucha un último disparo. El tiro, según la reacción de su cuerpo, pareciera haber sido definitivo, cayendo al suelo y retorciéndose en el piso al mismo tiempo que los agentes mantienen su posición.

Las imágenes también exhiben la magnitud de violencia del ataque en el Reino Unido: a las afueras del templo judío, en la calle, se observa un hombre herido, tendido sobre un gran charco de sangre. Además se puede observar un vehículo impactado que permanece detenido en la entrada, evidencia del atropello inicial que desencadenó la emergencia.