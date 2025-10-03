Cónsul en Tel Aviv visitó a activistas chilenas detenidas por Israel: optaron por asistencia de Suecia

Tras ser detenidas por Israel, ambas chilenas fueron trasladadas a un recinto penitenciario ubicado cerca de la frontera con Egipto.

El cónsul de Chile en Tel Aviv, Jorge Torres Ulloa, visitó este a las chilenas María Marita Rodríguez y Lorena Delgado, detenidas por Israel luego de interceptar la flotilla humanitaria que se dirigía a Gaza, según confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

De acuerdo con lo indicado por la Cancillería, Torres Ulloa se reunió con ambas mujeres en el recinto penitenciario de Ketsiot, ubicado al sur de Israel en la frontera con Egipto.

Las dos activistas chilenas, que también tienen nacionalidad sueca y residen en Estocolmo, fueron trasladadas hasta ese lugar junto al resto de los detenidos que formaban parte de la flotilla interceptada por la Marina israelí.

Chilenas detenidas en Israel optaron por la asistencia de Suecia

El diplomático manifestó que las chilenes detenidas en Israel agradecieron el apoyo por parte de Chile, así como las gestiones que llevó a cabo la oficina consular en Tel Aviv.

Sin embargo, ambas indicaron que, dado que tienen nacionalidad sueca y residen en ese país, donde incluso Delgado es parlamentaria por el municipio de Estocolmo, decidieron aceptar la asistencia de Suecia.

María Marita Rodríguez y Lorena Delgado son hijas de exiliados chilenos que llegaron al país nórdico tras escapar de la dictadura militar.

En el caso de Lorena Delgado, primero sus padres se refugiaron en Argentina y, posteriormente, se trasladaron a Europa.

Por su parte, Marita Rodríguez, hija de un ejecutado político en 1976, nació en Suecia, donde su madre se exilió cuando estaba embarazada.