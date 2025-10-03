Israel captura a toda la flotilla de ayuda humanitaria para Gaza y comienza primeras deportaciones

El Ejército de Israel interceptó durante esta jornada el último barco de la flotilla de ayuda para la Franja de Gaza con un total de 450 activistas, incluida la sueca Greta Thunberg, comenzando así su proceso de deportación. Fue a partir del miércoles que Israel había comenzado a interceptar los barcos que se acercaban al enclave.

Los organizadores de la flotilla Global Sumud (resiliencia en árabe) informaron que el Marinette fue interceptado a unas 42,5 millas náuticas (79 kilómetros) de Gaza. Por su parte, la radio de las fuerzas armadas israelí informó que, con esa acción, la armada tomó control del último barco de la flotilla, deteniendo a sus ocupantes y condujo el buque hacia al puerto de Ashdod en Israel.

“Cuatro ciudadanos italianos ya fueron deportados. El resto está en proceso de ser deportados. Israel desea terminar este procedimiento lo antes posible”, señaló la cancillería israelí en un comunicado en la red social X.

“Como han afirmado una y otra vez Israel, Italia, Grecia y el Patriarcado Latino de Jerusalén, cualquier ayuda que estos barcos pudieran haber transportado, por pequeña que fuera, podría haber sido transferida pacíficamente a Gaza. Esto no fue más que una provocación“, agregó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La flotilla, que zarpó a fines de agosto desde Barcelona, España, marcó el último intento de activistas para desafiar el bloqueo naval israelí del territorio donde Israel ha estado librando una ofensiva desde el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023. Asimismo, desde el Marinette apuntaron haber avistado un barco de guerra mientras eran abordados.

Poco antes, los organizadores de la flotilla Global Sumud afirmaron, en un mensaje de Telegram, que la marina israelí “interceptó ilegalmente las 42 embarcaciones, cada una de las cuales transportaba ayuda humanitaria, voluntarios y la determinación de romper el cerco ilegal de Israel sobre Gaza“.