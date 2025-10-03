Diddy Combs es condenado a más de cuatro años de prisión por delitos relacionados con prostitución

En la práctica, Sean Diddy Combs deberá cumplir tres años de condena, ya que se encuentra en prisión desde su arresto en septiembre de 2024.

El productor musical Sean Diddy Combs fue condenado este viernes a más de cuatro años de prisión por delitos relacionados con la prostitución, además de pagar una multa de 500 mil dólares.

Al dictar la sentencia de 50 meses de cárcel, el juez Arun Subramanian recalcó que tal condena era necesaria “para enviar un mensaje tanto a los agresores como a las víctimas de que la explotación y la violencia contra las mujeres se castigan con toda la dureza de la ley“.

En la práctica, como Sean Diddy Combs ya cumplió un año detenido tras su arresto en septiembre de 2024, el magnate del hip-hop permanecerá en prisión hasta fines de 2028.

Mientras los fiscales federales solicitaron al juez una condena superior a los 11 años de cárcel, la defensa del productor pidió una sentencia de no más de 14 meses, luego de que un jurado lo absolviera de los cargos de tráfico sexual y dirigir una conspiración delictiva.

El motivo de la condena a Sean Diddy Combs

En la práctica, el juez condenó a Combs por dos delitos de violación de la Ley Mann, que tipifica como delito el transporte de personas a través de las fronteras estatales con fines de prostitución. Aquello, debido a los preparativos que hizo para el viaje destinado a encuentros sexuales entre sus novias y unos sujetos que fueron contratados para tal propósito.

Aunque la defensa a Sean Diddy Combs lo describió como una figura inspiradora y que había dejado de beber durante su tiempo en prisión, además de ayudar a otros reclusos a mejorar sus vidas, los fiscales lo definieron como un abusador que explotaba a las mujeres para satisfacer sus propios deseos sexuales.