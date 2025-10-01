FOTOS – Las disculpas de Netanyahu a Qatar y lo que dice de su relación con Trump

El líder israelí “afirmó que no llevará a cabo un ataque de este tipo en el futuro” en relación al que orquestó en Qatar.

En las últimas horas una serie de fotografías fueron reveladas por la Casa Blanca que revelan un momento clave en la reunión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu: las disculpas del último ante el líder de Qatar a través de una llamada. Se trató de una instancia impulsada por el norteamericano, que dejó varios detalles.

Las imágenes, compartidas en blanco y negro, muestran una escena particular. Trump sostiene en su regazo un teléfono, mientras que el líder israelí, con la cabeza gacha, sostiene con una mano el aparato mientras que con la otra revisa una hoja de papel. El momento, según funcionarios, corresponde a la conversación con el primer ministro qatarí, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani.

Se trata de un reflejo latente de la alta presión ejercida por Trump para ir conteniendo a través de la diplomacia algunas tensiones regionales, luego del ataque israelí del 9 de septiembre en Doha, que mató a cinco personas, entre ellas el hijo de un alto oficial de Hamás, Khalil al-Hayya.

Un comunicado de la Casa Blanca indica que Netanyahu expresó su “profundo pesar” por los ataques, reconociendo que “al apuntar al liderazgo de Hamas durante las negociaciones por los rehenes, Israel violó la soberanía de Qatar”. Asimismo, el primer ministro israelí “afirmó que Israel no llevará a cabo un ataque de este tipo en el futuro“, aseguró el informa oficial.

La respuesta de Trump por ataque de Netanyahu en Qatar

Trump estuvo furioso con Netanyahu por el ataque de manera unilateral, del cual no tuvo aviso previo, calificándolo como “poco sabio“. Qatar ha actuado como mediador clave junto a Egipto en las conversaciones de alto el fuego en Gaza y el ataque hizo que se distanciara de los esfuerzos de mediación, una situación que Trump buscó revertir con la conversación.

Una de las mayores incógnitas tiene que ver con que si Netanyahu estaba o no leyendo un guion preparado. Visualmente el momento es poderoso: la mirada inquisidora de Turmp, un aliado incondicional de Israel, se posa penetrantemente sobre Netanyahu, quien asumió una postura de humildad poco recurrente en público.

De la conversación telefónica se estableció un mecanismo trilateral con Estados Unidos, con el propósito de mejorar las comunicaciones y la relación bilateral, informó la Casa Blanca.