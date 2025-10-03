Quién es el autor del atentado a sinagoga en Manchester y cuál fue el error que cometió la policía

El jefe de la Policía del Gran Manchester indicó que el daño colateral se provocó por “la acción urgente tomada por mis oficiales”.

La Policía Antiterrorista de Inglaterra identificó al autor del atentado terrorista contra una sinagoga de Manchester, que dejó dos víctimas mortales y al menos tres heridos.

Se trata de Jihad Al-Shamie, un ciudadano británico de 35 años y de ascendencia siria, que murió minutos después del incidente por los disparos de agentes policiales.

De la misma manera, se informó que además del autor existen tres sospechosos que se encuentran bajo custodia, dos hombres de unos 30 años y una mujer de unos 60, quienes han sido arrestado bajo sospecha de “comisión, preparación e instigación” de actos terroristas por el ataque a la sinagoga en Manchester.

Por el momento, aún no han logrado dar con la motivación detrás del incidente, afirmando que se encuentran realizando las pesquisas correspondientes. Según el programa británico de prevención antiterrorista Prevent, Al Shamie no mantenía registros previos en dicha plataforma.

La familia del atacante buscó desvincularse del atentado en un comunicado, expresando su “profunda conmoción y pesar”: “La familia Al-Shamie en el Reino Unido y en el extranjero condena firmemente este atroz acto, que tuvo como objetivo a civiles pacíficos e inocentes”.

“Nos desvinculamos por completo de este ataque y expresamos nuestro profundo pesar por lo ocurrido. Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias, y rezamos por su fortaleza y consuelo”, añadieron en su escrito. “Que Dios tenga piedad de las víctimas inocentes y rezamos por una pronta recuperación de los heridos“.

Una de las víctimas murió por disparos de la Policía

La Policía británica confirmó además esta jornada que una de las dos víctimas del atentado contra la sinagoga de Manchester murió por disparos de agentes. El jefe de la Policía del Gran Manchester (GMP, por sus siglas en inglés), Stephen Watson, dijo además que una de las tres personas hospitalizadas en estado grave presenta también heridas de bala.

“El patólogo del Ministerio del Interior ha informado de que ha determinado de manera provisional que una de las víctimas fallecidas parecería haber sufrido una herida compatible con un disparo“, indicó el mando policial.

Asimismo Watson agregó que “se cree que el sospechoso, Jihad Al-Shamie, no estaba en posesión de un arma de fuego y que los únicos disparos fueron realizados por los agentes de la GMP con armas autorizadas mientras trataban de impedir que el agresor entrara en la sinagoga y causara más daño a la comunidad judía”.

“Por lo tanto, se deduce que, sujeto a exámenes forenses adicionales, la herida (mortal) pudo haberse producido como una consecuencia trágica e imprevista de la acción urgente tomada por mis oficiales para poner fin al ataque violento”, detalló, clarificando que “no corre peligro la vida” de la otra persona herida.