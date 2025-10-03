Muere Patricia Routledge a los 96 años: la actriz favorita de todos los tiempos del Reino Unido, según la BBC

“La pasión de Routledge por su trabajo y por conectar con el público en directo nunca decayó”, afirmó su agente.

La Dama Patricia Routledge, actriz británica y estrella de sitcoms, murió a los 96 años. “Con profunda tristeza, confirmamos la noticia de la muerte de la Dama Patricia Routledge, quien falleció pacíficamente mientras dormía esta mañana, rodeada de amor“, informó su agente.

Routledge fue más conocida por su papel de Hyacinth Bucket en Keeping Up Appearances, interpretando a una ama de casa pretenciosa decidida a escalar socialmente junto a Clive Swift como su marido, Richard. La sitcom de la BBC se emitió de 1990 a 1995, produjo 44 episodios y cuatro especiales navideños, y llegó a congregar hasta 13 millones de espectadores en su punto álgido.

Fue una de las comedias más exitosas del Reino Unido en la década de 1990 y se convirtió en el programa más exportado de BBC Worldwide, con los derechos de emisión vendidos en más de mil ocasiones. La serie apareció por primera vez en la televisión estadounidense en 1993 y siguió repitiéndose en todo el mundo.

Por su interpretación, Routledge ganó un British Comedy Award en 1991 y obtuvo nominaciones a los BAFTA en 1992 y 1993. En 1996, fue elegida la actriz favorita de todos los tiempos de Gran Bretaña durante los premios de la BBC que celebraban el 60º aniversario de la emisora.

La pasión de la Dama Patricia Routledge por la actuación y por qué no tuvo hijos

Aunque el público la conocía principalmente como Hyacinth, Routledge era ante todo actriz de teatro. Comenzó su carrera en el Liverpool Playhouse en 1952 tras formarse en la Bristol Old Vic Theatre School. Estudió Lengua y Literatura Inglesas en la Universidad de Liverpool, se licenció con honores y actuó en montajes estudiantiles. También tuvo un paso por Broadway.

Routledge fue nombrada Oficial de la Orden del Imperio Británico en 1993 y Comendadora de la Orden del Imperio Británico en 2004. En 2017, fue nombrada Dama Comendadora de la Orden del Imperio Británico por sus servicios al teatro y a la caridad.

No tuvo hijos y decidió no casarse. “Ahora creo que es una lástima no haber tenido hijos. Pero no estoy segura de que se pueda tener una carrera y una familia y hacer ambas cosas satisfactoriamente. Siempre supe, en el fondo, que todo tiene un costo“, reconoció alguna vez Routledge en diálogo con BBC News.

“Incluso a los 96 años, la pasión de la Dama Patricia por su trabajo y por conectar con el público en directo nunca disminuyó, al tiempo que nuevas generaciones de espectadores seguían descubriéndola a través de sus papeles televisivos”, finalizó el agente de la actriz.