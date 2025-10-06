Donald Trump canceló los esfuerzos para alcanzar un acuerdo diplomático con Venezuela

Medios estadounidenses reportaron que Donald Trump tiene “múltiples planes militares para una escalada” en Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó detener contactos diplomáticos con los que se buscaba alcanzar un acuerdo con Venezuela, reportó The New York Times (NYT).

Según lo informado por el medio norteamericano citando a funcionarios gubernamentales, de esta forma el mandatario busca allanar “el camino para una posible escalada militar contra el narcotráfico o el gobierno de Nicolás Maduro“.

La decisión de Donald Trump se enmarca en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, y de los ataques contra embarcaciones que, según el jefe de Estado norteamericano, transportaban droga hacia su país, lo que ha dejado al menos 21 muertos.

A lo anterior se suma la decisión de Washington de desplegar ocho buques de guerra y un submarino nuclear en el mar Caribe, frente a las costas venezolanas.

Trump canceló esfuerzos para un acuerdo con Venezuela

En su reporte sobre el tema, The New York Times recordó que el enviado de Trump a Venezuela y director ejecutivo del Centro Kennedy, Richard Grenell, está a cargo de las negociaciones con Nicolás Maduro y otros altos cargos venezolanos.

El medio aseveró que la semana pasada Trump llamó a Grenell y le ordenó que cancelara toda comunicación diplomática, incluidas sus conversaciones con Maduro.

Las fuentes citadas por NYT aseveraron que el gobierno del republicano tiene “múltiples planes militares para una escalada“, que podrían incluir planes diseñados para expulsar al líder chavista del poder.

En esa línea, Trump estaría dispuesto a usar “todos los elementos del poder estadounidense” para impedir que ingresen drogas a Estados Unidos y poner fin al narcotráfico procedente de Venezuela.