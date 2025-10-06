Las acusaciones contra el candidato libertario que se vio obligado a renunciar y que golpea a Milei en Argentina

La renuncia de José Luis Espert a su candidatura por la provincia de Buenos Aires, en medio de acusaciones por recibir dinero de Fred Machado, un empresario vinculado al narcotráfico, desató una crisis política que golpea directamente al presidente de Argentina, Javier Milei, complicando la recta final de su campaña legislativa.

El economista, hasta ahora uno de los principales referentes de La Libertad Avanza, anunció su dimisión a través de su cuenta de X. “Demostraré mi inocencia en la Justicia, sin fueros ni privilegios“, escribió Espert, confirmando que su decisión se la había comunicado a al mandatario de Argentina, quien la aceptó. Hasta ese entonces, Milei había respaldado su candidatura pese al escándalo.

La salida del candidato se precipitó tras revelarse un documento judicial en Texas que detalla un pago de 200 mil dólares de Machado, detenido en Argentina y acusado de narcotráfico y lavado de dinero. Aunque Espert reconoció haber volado unas 35 veces en aviones de Machado, niega haber recibido fondos irregulares, atribuyéndole la filtración al kirchnerismo.

De acuerdo a información del DiarioAR, Machado había aportado en la campaña presidencial de Espert en 2019.

La defensa del oficialismo en Argentina ante la renuncia y la relación de Milei con Espert

Pese a los esfuerzos de distintas figuras, el escándalo generó una ola de desconfianza en el oficialismo. Según El País, la ministra de Seguridad y candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, presionó para que Espert se apartara, temiendo que las sospechas afectaran su propia campaña.

Hasta hace unos días, Milei había cerrado filas con su aliado, desestimando las acusaciones como un “chimento de peluquería”. Sin embargo el costo político se volvió insostenible, considerando que los comicios legislativos se llevarán a cabo el 26 de octubre.

Apodado por Milei como El Profe, Espert era candidato de La Libertad Avanza. Ambos se conocen desde hace más de una década, pero sus caminos políticos se distanciaron cuando el mandatario armó su propio partido en 2021. El alejamiento terminó en marzo de 2024 con Espert dejando Juntos por el Cambio y uniéndose a La Libertad Avanza, con el nuevo gobierno recién asumido.

La incomodidad crece también por los vínculos cruzados dentro del oficialismo: uno de los abogados de Machado, Francisco Oneto, representa al propio Milei en la causa judicial de $LIBRA.

En un escenario de turbulencia económica y tensiones internas, la salida de Espert no solo configura las listas electorales, sino que deja expuesto al presidente en uno de los momentos más delicados de su gestión.