Milei buscó sacarse una foto con Messi en Estados Unidos y se la negó: la burla de AFA

El presidente de Argentina, Javier Milei, quiso aprovechar su paso por Estados Unidos para conseguir una foto con Lionel Messi que le sirviera como un envión de cara a las venideras elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. Sin embargo, el astro trasandino se habría negado a la postal, lo que terminó trascendiendo a la prensa argentina.

El medio Doble Amarilla fue uno de los medios que mayores detalles entregó del frustrado encuentro, asegurando que “el presidente buscó insistentemente la foto con Leo” en Nueva York. Milei se encontraba allí por la 80° Asamblea de la ONU, mientras que Messi lo hacía por la visita del Inter Miami al New York City Football Club por la MLS en un duelo pactado para esta jornada.

La delegación argentina la venía “gestionando desde hace 20 días” e intensificó sus esfuerzos “luego de su reunión con Donald Trump en su primer día”. Según el medio, el ídolo de la Albiceleste se negó a la fotografía debido a que “tenía una agenda complicada porque jugaba a la noche y luego dejaba ‘La Gran Manzana’“.

Asimismo, Messi le indicó al entorno del presidente argentino que “él siempre busca estar ajeno de cualquier cuestión política, ya sea del ámbito argentino o internacional, y la inmediatez de las elecciones nacionales de medio término suponían un aprovechamiento de esa foto“.

El sí a Chiqui Tapia y las burlas desde AFA

De acuerdo al medio, Milei venía planificando una reunión con Messi desde que se enteró que compartirían ciudad por algunos días. De hecho, no había descartado asistir al estadio esta noche. No obstante, el ’10’ se reunirá después del juego con Claudio ‘Chiqui’ Tapia y la delegación de AFA por el cumpleaños del mandamás del fútbol trasandino.

Tapia junto a la AFA han mantenido ciertos roces con Milei, siendo el último la ausencia del presidente de la nación en la cumbre de las delegaciones de Argentina, Paraguay y Uruguay con la FIFA por le Mundial 2030. De hecho, en un mensaje en sus redes sociales, Tapia agradeció solamente a los jefes de Estado de los dos últimos países, quienes sí asistieron a la cita.

Así, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, se burló con un duro mensaje a través de su cuenta de X: “Karina (Milei) consiguió el 3, pero no llegó al 10. ¡Sigan Participando! Hay grandes premios. En Fin“.

La frase guarda relación con el último escándalo de la hermana de Milei y secretaria general de la Presidencia argentina, donde trascendió que se quedaría con el 3% de sobornos correspondiente a compras de medicamentos.