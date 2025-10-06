Por violencia de género: confirman procesamiento del ex presidente Alberto Fernández

Si los tribunales lo encuentran culpable, Fernández podría enfrentar una pena de hasta 15 años de prisión.

El ex presidente de Argentina, Alberto Fernández, será procesado por violencia de género contra su ex pareja Fabiola Yáñez, de acuerdo con lo resuelto por Cámara Federal de Casación Penal del país trasandino.

En su resolución, el tribunal también aceptó la petición que hizo la defensa del ex mandatario con el propósito de apartar al juez que llevaba la causa, Julián Ercolini.

En esa línea, argumentó que el propósito de lo anterior es “alejar cualquier temor de parcialidad que pudieran albergar las partes”, por lo que ordenó que se designe un nuevo magistrado.

No obstante, el juzgado no aceptó la solicitud en el mismo sentido respecto del fiscal Ramiro González, tras argumentar incompetencia y nula objetividad.

El motivo del procesamiento de Alberto Fernández

El procesamiento del ex presidente argentino Alberto Fernández se debe a la acusación en su contra por parte de su ex pareja Fabiola Yáñez, quien lo denunció por violencia de género, luego de que en el teléfono celular de la secretaria del ex mandatario se encontraron imágenes que apuntaban a “lesiones leves” que había recibido la ex primera dama.

Luego de tomar declaraciones a la mujer y a numerosos testigos, el juez acusó a Alberto Fernández de los delitos de “lesiones leves, agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja, reiteradas en dos oportunidades“.

Si los tribunales encuentran culpable al ex jefe de Estado, Fernández podría enfrentar una pena de hasta quince años de prisión.

Cabe recordar que en julio pasado un juez procesó a Alberto Fernández por presunta corrupción, debido a que a través de un decreto obligó a los ministerios y organismos del Estado a contratar seguros con la compañía Nación Seguros.

De acuerdo con lo dispuesto en ese momento por el magistrado Sebastián Casanello, también se dispuso un embargo sobre los bienes del ex mandatario por más de 14.000 millones de pesos, equivalentes a unos 11 millones de dólares.