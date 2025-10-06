Quién es el periodista chileno-español deportado de Ecuador por cubrir las protestas en el país

El periodista chileno-español fue deportado gracias a la aplicación de un artículo de la Ley de Movilidad Humana de Ecuador.

El Gobierno de Ecuador deportó a un periodista chileno-español que estaba cubriendo las protestas de los indígenas de ese país contra el decreto que terminó con el subsidio del diésel, tras considerarlo como “una amenaza o riesgo para la seguridad pública y la estructura del Estado”.

La expulsión de profesional por parte del Ejecutivo ecuatoriano fue confirmada por la ONG ecuatoriana Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH).

A través de las redes sociales, la ONG denunció “la detención y deportación arbitraria” del periodista chileno-español, y detalló que el hecho ocurrió “este 5 de octubre en Quito, en un proceso plagado de irregularidades y violaciones al debido proceso“, posteó la ONG en las redes sociales.

“Se trata de un grave atentado contra la libertad de expresión y una muestra del uso autoritario de mecanismos migratorios para silenciar a periodistas y defensores de derechos humanos en el marco del Paro Nacional 2025“, añadió la declaración sobre el chileno-español deportado.

Quién es el periodista chileno-español deportado de Ecuador

El periodista chileno-español deportado de Ecuador fue identificado como Bernat Lautaro Bidegain Ros, quien llegó a Ecuador cuando comenzaron las protestas, y desde el inicio publicó contenido en las redes sociales desde la ciudad de Imbabura, considerada el epicentro de las manifestaciones.

Medios de ese país indicaron que el reportero compareció en una audiencia de deportación, durante la cual se lo indicó como una “amenaza a la seguridad”, lo que motivó su expulsión hacia un destino que no fue informado.

El Gobierno de Ecuador aseveró este lunes que la deportación de Bernat Bidegain se justificó por un artículo de la Ley de Movilidad Humana, el que permite la deportación inmediata de cualquier extranjero que sea catalogado como una amenaza o riesgo para el Estado.

De acuerdo con lo informado por medios locales, las protestas han dejado alrededor de 150 heridos entre civiles, militares y policías, y se menciona a un centenar de detenidos.

Bidegain ha dedicado su labor periodística a reportar distintos conflictos y protestas en diversos países. En mayo pasado, cuando viajó a Panamá para cubrir protestas que se realizaban en regiones habitadas por pueblos originarios, el Gobierno le negó el acceso.