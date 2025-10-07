VIDEOS – Los delirantes momentos que marcaron el recital de Javier Milei en Argentina

Diversas canciones, cánticos contra el kirchnerismo e incluso un corto al estilo Star Wars fueron parte del show que entregó el mandatario.

En medio de una importante crisis política que atraviesa el oficialismo en Argentina, teniendo como último episodio el escándalo que obligó a José Luis Espert a bajarse de las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei buscó recuperar la atención al protagonizar un recital de rock. El acto sirvió como preludio para la presentación de su libro La construcción del milagro.

El show, llevado a cabo en el Movistar Arena de Buenos Aires, comenzó tras incidentes entre militantes de La Libertad Avanza (LLA) y opositores en inmediaciones del recinto. El mandatario ingresó al estadio con una caminata de varios minutos hasta el escenario. Vestido con una chaqueta de cuero, inició el concierto interpretando Panic show de La Renga, canción que utiliza para abrir sus actos.

Gradualmente, la euforia comenzó a apoderarse del presidente. Tras la introducción, Milei continuó el repertorio de su recital acompañado por La Banda Presidencial. Uno de los puntos más álgidos y comentados de la jornada fue cuando el mandatario cantó Demoliendo hoteles, el clásico del rock argentino de Charly García, un opositor durante la época de la dictadura trasandina.

Después de cantar algunas otras canciones, el jefe de Estado interpretó No me arrepiento de este amor de Gilda en una versión rockera, acompañado con la diputada Lilia Lemoine, encargada de los coros. La Banda Presidencial estuvo integrada por el diputado Alberto Benegas Lynch en batería, el candidato a senador Joaquín Benegas Lynch en guitarra, y el biógrafo del mandatario, Marcelo Duclos, en el bajo.

“Kuka tirapiedras”

El repertorio estuvo marcado por consignas de políticas, apuntando principalmente en contra del kirchnerismo. Uno de los cánticos mencionados fue “Cristina (Fernández de Kirchner) y su tobillera”, en referencia a la ex presidenta que cumple una condena con prisión domiciliaria por una causa de corrupción.

Al ritmo de Dame Fuego de Sandro, también gritaron “kuka (forma despectiva para referirse a un kirchnerista) tirapiedras”, mientras que en las pantallas gigantes de atrás se mostraban imágenes de incidentes en manifestaciones contra el Gobierno.

En medio de gritos de “los kukas tienen miedo”, se emitió un corto generado con inteligencia artificial al estilo Star Wars. Luke Skywalker, con el rostro de Milei, se enfrenta a varios medios de comunicación argentinos, incluyendo canales de televisión, diarios y canales de streaming. Sobre ellos se ubicaba una nave que representaba a la agrupación Frente Patria, donde se encontraban Cristina Fernández, a quien se le asignó el papel del villano Kylo Ren, y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, como el General Hux.

Luego de un homenaje a Israel, con motivo de los dos años del ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, Milei dio por terminado su recital. Así, se terminó de cambiar de ropa y compartió una charla con el vocero presidencial, Manuel Adorni, para presentar su libro.