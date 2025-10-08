Negociaciones de paz para Gaza: quienes son los altos mandos que Hamás exige a Israel liberar para alcanzar acuerdo

Son cuatro los nombres que Hamás busca liberar a pesar de las constantes negativas de Israel en ocasiones anteriores.

En medio de las negociaciones de paz en curso para la Franja de Gaza, Hamás exigió a Israel la liberación de varios militantes de alto nivel que cumplen importantes penas de prisión para alcanzar un acuerdo. En dicho listado se incluían altos mandos del grupo paramilitar, una medida que representa una “línea roja” para autoridades israelíes.

Según informaron fuentes de seguridad israelíes a Euronews, dentro del listado figuran cuatro nombres destacados, los cuales Hamás ha insistido en diversas oportunidades: Marwan Barghouti, Ahmad Sa’adat, Hassan Salameh y Abbas al-Sayed.

Barghouti es un alto dirigente de Al Fatah —organización político-militar palestina—, que fue detenido por Israel en 2002. Fue condenado a cinco cadenas perpetuas por el asesinato relacionado con atentados de las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa.

Sa’adat, previamente secretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina, fue condenado a 30 años por organizar el asesinato del ministro israelí de Turismo, Rehavam Ze’evi, en 2001.

Hassan Salameh, parte de los altos mandos de Hamás, fue condenado a 46 cadenas perpetuas por organizar atentados con bomba contra autobuses en Jerusalén y Tel Aviv durante la década de 1990. Sus actos provocaron la muerte de decenas de ciudadanos israelíes.

Finalmente, Abbas al-Sayed es un dirigente de la organización de Tulkarem fue condenado a 35 cadenas perpetuas consecutivas tras ser identificado como el autor intelectual del atentado de 2002 contra el Park Hotel de Netanya, donde murieron 39 israelíes y otros 140 resultaron heridos.

Hamás en reiteradas ocasiones ha solicitado la liberación de estos cuatro comandantes durante las anteriores negociaciones con Israel, siendo rechazadas cada vez. Cada uno de ellos representa un individuo de gran valor para el grupo armado, siento símbolos de resistencia palestina y de lealtad entre combatientes.

De acuerdo al citado medio, la liberación más importante para la agrupación es la de Marwan Barghouti, quien considera que dicho maniobra es importante para su influencia a largo plazo en la política palestina. Con la participación de Qatar, Estados Unidos y Turquía durante la tercera jornada de negociaciones indirectas, un acuerdo aún se ve lejano.