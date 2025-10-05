“Aniquilación completa”: la amenaza de Donald Trump a Hamas si no cede control de Gaza

Por su parte, Netanyahu advirtió que Hamas “debe aceptar en su totalidad” en plan de paz que propuso Trump para Gaza.

Este domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó una dura advertencia a Hamas, asegurando que enfrentará una “aniquilación completa” si se niega a ceder el poder completo de la Franja de Gaza.

Estas declaraciones las realizó en medio de las negociaciones del plan de paz que propuso el mandatario norteamericano, que contempla un alto al fuego y liberación de rehenes entre Israel y Hamas.

En diálogo con CNN por medio de mensajes de texto, a Trump se le consultó con respecto a cuál fue la respuesta de Hamas a su propuesta de alto al fuego que considera 20 puntos.

“Espero que Hamas aclare pronto si está comprometido con la paz. Solo el tiempo lo dirá“, sostuvo.

En el intercambio de mensajes, Trump afirmó que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está de acuerdo con detener los bombardeos en Gaza y apoya su visión para el devastado enclave.

Sobre la liberación de los rehenes, el presidente estadounidense expuso que las delegaciones de Israel y Hamas, con la mediación de Egipto, Catar y EE.UU., se encuentran “negociando ahora mismo”.

“Han comenzado las negociaciones en los últimos días. Veremos cómo resulta. Pero tengo entendido que va muy bien”, aseguró, aunque esto formalmente iniciará este lunes en Egipto.

Por su parte, Netanyahu, advirtió que el grupo islamita “no puede aceptar parcialmente” el plan para lograr la paz en Gaza, sino que “tiene que aceptarlo en su totalidad”.

Lo anterior, luego de que Hamas aceptara liberar los rehenes israelíes, pero con la intención de negociar algunos de los puntos que contempla la propuesta.