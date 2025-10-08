Tras anuncio de Trump: Hamás confirma que llegó a acuerdo con Israel para alcanzar la paz en Gaza

Luego de alcanzar el acuerdo con Israel, Hamás afirmó que “no renunciaremos a los derechos nacionales de nuestro pueblo”.

Hamás confirmó a través de un comunicado que alcanzó un acuerdo con Israel para “poner fin a la guerra en Gaza”, al aceptar a la propuesta que presentó el presidente estadounidense, Donald Trump.

De acuerdo con lo planteado por el grupo islamista, dicho acuerdo contempla la retirada del Ejército israelí de la Franja de Gaza, así como el intercambio de prisioneros y el ingreso de ayuda humanitaria.

“Tras negociaciones responsables y serias” sobre el plan presentado por el mandatario norteamericano, ambas partes llegaron a un acuerdo con el que se pone “fin a la guerra de exterminio” contra el pueblo palestino y establece “la retirada de la ocupación de la Franja de Gaza”.

El llamado de Hamás tras el acuerdo con Israel

Mediante el mismo texto, Hamás valoró los esfuerzos realizados por Catar, Egipto, Turquía y el presidente Donald Trump, gracias a quienes se logró concretar el acuerdo con Israel.

“Hacemos un llamado al presidente Trump, a los Estados garantes del acuerdo y a las diversas partes árabes, islámicas e internacionales, para que obliguen al gobierno de ocupación a implementar plenamente los compromisos del acuerdo y no permitirle evadir ni demorar su cumplimiento“, señaló el comunicado del grupo islamita.

Finalmente, Hamás indicó: “Afirmamos que los sacrificios de nuestro pueblo no serán en vano, que seguiremos fieles al pacto, y que no renunciaremos a los derechos nacionales de nuestro pueblo hasta alcanzar la libertad, la independencia y la autodeterminación“.

Previamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se valió de su plataforma Truth Social para anunciar que Hamás e Israel firmaron la primera etapa de su plan de paz para Gaza.