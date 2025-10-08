Trump anuncia que Hamás e Israel firmaron acuerdo de paz para Gaza: “Gran día para el mundo”

Trump recalcó que estos son los primeros pasos para una paz “fuerte, duradera y eterna”, dejando en claro que “todas las partes serán tratadas de manera justa”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se valió de su plataforma Truth Social, para anunciar que Hamás e Israel firmaron la primera etapa de su plan de paz para Gaza.

“Me enorgullece mucho anunciar que Israel y Hamás han aprobado la primera fase de nuestro Plan de Paz”, indicó el jefe de Estado, agregando que esto permitirá que se liberen los rehenes que aún están en manos de Hamás y que Israel retire sus tropas de la zona.

El presidente de Estados Unidos enfatizó en su red social: “Gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todos los países circundantes y los Estados Unidos de América”.

“Agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, que trabajaron con nosotros para hacer posible este evento histórico y sin precedentes. ¡BENDITOS LOS QUE HACEN LA PAZ!”, sentenció Donald Trump.