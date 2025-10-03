Hamas anuncia que liberará a rehenes tras aceptar plan de paz de Trump y EEUU ordena detener ataques a Gaza

Hamás valoró los esfuerzos de Trump para implementar un plan de paz que implica la suspensión de los bombardeos por parte de Israel.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este viernes a Israel que detenga los ataques en Gaza, tras confirmar que Hamás aceptó las condiciones de su plan para una “paz duradera”, las que incluyen la liberación de los rehenes.

“Basándome en la declaración que acaba de emitir Hamás, creo que están listos para una paz duradera“, posteó el mandatario estadounidense en su cuenta de la red Truth Social.

Trump enfatizó el hecho de que Israel debe suspender inmediatamente los bombardeos en Gaza, con el propósito de que los rehenes sean liberados de manera rápida y segura.

En esa línea, el presidente estadounidense sostuvo que “ahora mismo, es demasiado peligroso hacerlo. Ya estamos negociando los detalles que aún deben resolverse. No se trata solo de Gaza, se trata de la tan ansiada paz en Oriente Medio“.

El plan de paz de Trump que aceptó Hamás

Esta misma jornada, Hamás confirmó que aceptó liberar a todos los rehenes israelíes según los términos dispuestos por Donald Trump en su plan de paz. A la vez, el grupo islamista palestino manifestó su disposición a negociar inmediatamente los detalles del acuerdo para el fin del conflicto.

En esa línea, dijo que, si se cumplen las condiciones, acordaba liberar a “todos los prisioneros israelíes, tanto vivos como muertos”.

“Después de un estudio exhaustivo, el movimiento tomó su decisión. Aprecia los esfuerzos árabes, islámicos e internacionales, así como los esfuerzos de Trump, que piden el fin de la guerra en la Franja de Gaza, el intercambio de prisioneros, la entrada inmediata de ayuda, el rechazo de la ocupación de la Franja y el rechazo del desplazamiento de nuestro pueblo palestino de ella“, expresó el comunicado de Hamás.

Luego, aseguró que la decisión fue consensuada entre “instituciones de liderazgo, amplias consultas con las fuerzas y facciones palestinas, y consultas con hermanos y mediadores“.

Horas antes, Donald Trump otorgó a Hamás el plazo de las 18.00 horas de Washington (22.00 GMT) del próximo domingo para aceptar el plan de paz para Gaza y aseveró que, de lo contrario, “se desatará un infierno como nunca antes se ha visto” contra el grupo.

El mandatario de Estados Unidos exigió la liberación de “todos los rehenes, incluyendo los cuerpos de los muertos, ya“.