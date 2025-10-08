VIDEO – Lo que se sabe del presunto intento de asesinato contra presidente de Ecuador

En septiembre, Noboa ya había sufrido otro ataque en medio de una caravana trasladándose por el país.

Cinco personas fueron arrestadas durante la jornada del martes en Ecuador a raíz de un presunto intento de asesinato contra el presidente ecuatoriano Daniel Noboa en medio de una protesta.

La información fue confirmada a la ministra de Energía, Inés Manzano, en declaraciones a la prensa, quien fue la encargada de entregar los detalles del incidente.

Manzano indicó que el automóvil en el que se trasladaba el mandatario fue rodeado por un grupo de aproximadamente 500 personas, quienes lanzaban piedras mientras se movía en caravana hacia el municipio de El Tambo, provincia de Cañar. En dicho lugar, Noboa tenía presupuestado anunciar una serie de proyectos de infraestructura.

Tras el ataque logaron identificar señales de daños por bala en al menos uno de los automóviles de la caravana presidencial. En un video compartido por la Presidencia de Ecuador se muestra el momento, desde la perspectiva del interior de uno de los vehículos, la manera en que los manifestantes arrojaban grandes piedras mientras avanzaban.

Las autoridades de Ecuador afirmaron que el presidente del país no resultó herido en el ataque, mientras que los cinco detenidos enfrentarán cargos de terrorismo e intento de asesinato. “No sigan los malos ejemplos como los que en el camino nos querían parar para que no esté yo presente en este evento con ustedes“, dijo Noboa tras continuar con su agenda, según recogió CNN.

“Trataron de agredirnos. Esas agresiones no se aceptan en el nuevo Ecuador, la ley aplica para todos“, enfatizó el jefe de Estado.

El citado medio detalló, a partir de informaciones reunidas de sus fuentes, que la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) asegura que seguirá con el paro que mantiene desde hace 16 días. Su principal demanda es la exigencia al gobierno de derogar el decreto de eliminación de un subsidio al diésel.

Durante el mes de septiembre otra caravana en la que iban el presidente y otros funcionarios también fue emboscada, en aquella oportunidad las autoridades aseguraron que los manifestantes utilizaron elementos como piedras, bombas molotov y fuegos artificiales, en medio de una protesta en la provincia de Imbabura.