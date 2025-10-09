Candidatura de Bachelet a la ONU comienza a tomar forma: se reunió con Orsi en Uruguay y Costa Rica postuló a Grynspan

Bachelet continúa visibilizando su candidatura sosteniendo reuniones en diversos países de la región, mientras que Costa Rica oficializó la postulación de quien se perfila como la principal contendora de la ex mandataria nacional.

La candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU comienza a tomar forma y este miércoles se reunió con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, donde destacó la agenda regional y de género, y abordó su postulación.

Con respecto al diálogo que mantuvieron en Montevideo, la ex mandataria comentó que tuvieron una conversación cordial, cuyos temas centrales fueron la importancia de trabajar unidos ante los desafíos globales, el multilateralismo y el rol de las Naciones Unidas.

En este marco, Bachelet recalcó que uno de los puntos más destacados del encuentro tuvo que ver con “la necesidad de que el futuro o la futura secretaria general de Naciones Unidas sea de la región de América Latina, como ya la región se ha manifestado, y que idealmente sea una mujer”.

En cuanto a si el presidente Orsi le habría confirmado su respaldo a la postulación, Bachelet sostuvo que “no me corresponde a mí decir eso, pregúntele a él mejor.

Tras ello, se refirió a la propuesta que le realizó el presidente Gabriel Boric para que ocupe dicha posición: “Conozco muy bien Naciones Unidas, he sido presidenta de mi país, y sin duda creo que Naciones Unidas ha jugado y va a seguir jugando un rol fundamental en un mundo de paz, un mundo donde todos podamos tener una vida mejor, así que mi compromiso es ese, pero ya hablaremos más adelante”.

“Vamos a dar toda la fuerza para que sea una mujer y de la región”, cerró Bachelet.

Antes de este encuentro, la ex presidenta se reunió con la jefa de Estado de México, Claudia Sheinbaum, con el objetivo de visibilizar su candidatura. Ahora, el próximo destino será Beijing, China, donde estará entre el 13 y 15 de octubre. Esta instancia será clave, puesto que podrá mostrar su campaña en uno de los países que no solo integran el Consejo de Seguridad, sino que también cuenta con poder para vetar su nominación a Naciones Unidas, al igual que otras cuatro naciones.

Costa Rica presenta a Rebeca Grynspan como candidata a la ONU: la principal competidora de Bachelet

Por otro lado, Costa Rica presentó oficialmente a Rebeca Grynspan como candidata a la Secretaría General de la ONU, quien se perfila como la principal contendora de Bachelet en su apuesta internacional.

La mujer de 69 años actualmente es la encargada de la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de Naciones Unidas, cuyo cargo ostenta desde 2021

Sobre su trayectoria, Grynspan fue vicepresidenta de la República durante el gobierno de José María Figueres (1994-1998) y se desempeñó como ministra de Vivienda y vicepresidenta de Hacienda.

“Será un honor que una mujer costarricense lidere la ONU. Rebeca tiene una trayectoria internacional estelar y encarna los valores de justicia, equidad y sostenibilidad que defiende Costa Rica”, expuso sobre la postulación el presidente costarricense, Rodrigo Chaves.

De esta forma, Grynspan se suma a otros candidatos/as a la Secretaría General de la ONU, donde destacan Michelle Bachelet, María Fernanda Espinosa (Ecuador), Jacinda Ardern (Nueva Zelanda) y Kristalina Georgieva (Bulgaria).