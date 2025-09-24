Quién es Rebeca Grynspan, la principal rival de Bachelet para la Secretaría General de la ONU

En 2021 Rebeca Grynspan asumió como secretaria general de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo.

Cuando el presidente Gabriel Boric postuló a Michelle Bachelet y dijo que ya es momento que una mujer asuma el cargo de secretaria general de la ONU, también reforzó la candidatura de Rebeca Grynspan, la principal rival de la ex mandataria chilena.

Considerada por muchos como la carta más fuerte para suceder a António Guterres, cuyo período concluirá el 31 de diciembre de 2026, Rebeca Grynspan, de 69 años, es una economista que se desempeñó como segunda vicepresidenta de Costa Rica bajo la administración de José María Figueres (1994-1998).

En la actualidad es la jefa de comercio en Naciones Unidas y, desde ese cargo, eludió una posible confrontación directa con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el tema arancelario, lo que le ganó el apoyo de la Casa Blanca en sus aspiraciones a transformarse en la primera mujer a cargo de la Secretaría General de la ONU.

Un tema no menor si se considera que China, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Rusia como los cinco miembros permanentes del consejo de seguridad de la ONU, tienen poder de veto a cualquier candidatura.

Respecto de la posibilidad de acceder al cargo, Rebeca Grynspan dijo la semana pasada que “sería un honor si puedo representar a mi país y a mi región“.

Rebeca Grynspan nació el 14 de diciembre de 1955 en San José, Costa Rica, y es hija de Manuel Grynspan Burstin y Sara Mayufis Schapiro, inmigrantes polacos de ascendencia judía.

Es licenciada en economía en la Universidad de Costa Rica y obtuvo un master en la Universidad de Sussex, Inglaterra. Hizo clases y fue investigadora del Instituto de Investigación de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.

A nivel político, se desempeñó como ministra de Vivienda y luego como coordinadora del sector económico y del sector social del Gobierno costarricense, antes de transformarse en segunda vicepresidenta de su país.

Su carrera internacional se remonta a inicio de este siglo, cuando en 2001 integró el Panel de Alto Nivel sobre financiación para el desarrollo convocado por el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan.

Luego trabajó como directora regional para América Latina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y más tarde fue secretaria general iberoamericana del organismo.

En 2014 y 2015, Rebeca Grynspan fue elegida como una de los 50 intelectuales más influyentes de América Latina.

En 2021, António Guterres la designó como secretaria general de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo.