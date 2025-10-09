De qué trata el acuerdo de alto el fuego en plan de paz para Gaza firmado entre Israel y Hamás: sus implicancias y consecuencias

Luego de tres días de intensas negociaciones en Egipto, Israel y Hamás “firmaron la primera fase de nuestro Plan de Paz” para Gaza, informó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El acuerdo, enfocado en un intercambio de rehenes y prisioneros, fue también anunciado por la agrupación paramilitar.

La etapa inicial que ambas partes firmaron considera la excarcelación de unos 2.000 presos palestinos a cambio de los 48 rehenes que siguen en manos de Hamás. De acuerdo a autoridades israelíes, se estima que unos 20 todavía siguen con vida del total.

“Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna“, escribió el mandatario norteamericano en su plataforma Truth Social. “¡Todas las partes recibirán un trato justo! Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán”.

Al confirmar el anuncio, Hamás afirmó que el plan “pondrá fin a la guerra en Gaza“, garantizará “la retirada completa” de las fuerzas de Israel y permitirá la entrada de ayuda humanitaria e implementará un intercambio de rehenes por palestinos en cárceles israelíes.

Respecto al ejército israelí, los soldados deberán ubicarse a lo largo de la denominada “línea amarilla“, un perímetro en el que el Ejército mantendrá su presencia en Gaza, pero a una distancia de unos 1,5 kilómetros en su área más estrecha y unos 6,5 en la parte más amplia de la frontera entre Gaza e Israel.

Con el gobierno israelí reuniéndose esta jornada, la retirada de las tropas tendrá a lugar en las primeras 24 horas desde que sea aprobado el plan por su parte, mientras que la liberación de rehenes y prisioneros se realizará en las 72 horas posteriores.

Hamás acusa a Israel de sabotear el plan

A pesar de la celebración por ambas partes, el grupo acusó en la últimas horas al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de un intento de saboteo.

Durante esta jornada Mahmud Mardaui, un alto mando de Hamás, acusó a Netanyahu de “intentar sabotear” el acuerdo alcanzado. “Parece que Netanyahu busca sabotear el acuerdo de alto el fuego antes de su aplicación, retractándose de las listas de prisioneros en un intento de socavar los entendimientos”, indicó a través de su cuenta de X.

Así las cosas, los mediadores egipcios aseguran que los rehenes con vida serán liberados el domingo, mientras que en diálogo con Fox News, Trump aseguró que probablemente aquello suceda el lunes.

Con los trabajos puestos para alcanzar un acuerdo final luego de confirmarse esta medida provisional, uno de los temas más difíciles a resolver es el desarme de Hamás. En caso de aprobarse la propuesta de la Casa Blanca para acabar con la guerra, Trump presidirá una “junta de paz” que supervisaría el nuevo gobierno interino de Gaza.