“Pasos alentadores”: potencias internacionales destacan anuncio de acuerdo de alto el fuego en Gaza

El mundo no tardó en responder. Tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que se logró un acuerdo entre Israel y Hamás para poner en marcha el plan de paz para la Franja de Gaza, las reacciones internacionales llegaron rápidamente, en uno de los momentos que marcará el rumbo del enclave y su disputa que esta semana cumplió dos años.

António Guterres, secretario general de la ONU, instó a “todas las partes interesadas a que aprovechen esta oportunidad trascendental para establecer una vía política creíble que conduzca al fin de la ocupación, al reconocimiento del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y al logro de una solución de dos Estados que permita a israelíes y palestinos vivir en paz y seguridad”.

China, de la mano de su vocero del ministerio de Exteriores, Guo Jiakun, reclamó la aplicación de este alto el fuego para “aliviar de forma efectiva la crisis humanitaria y rebajar las tensiones regionales”, insistiendo en que Beijing “defiende el principio de palestinos gobernando en Palestina y promueve la aplicación de la solución de dos Estados“.

Rusia también tuvo reacciones positivas a que se haya alcanzado un acuerdo para Gaza. “Esperamos que la firma tenga lugar hoy y que luego se adopten acciones para aplicar lo pactado“, dijo el vocero de la presidencia rusa, Dimitri Peskov. “Ciertamente apoyamos estos esfuerzos. El hecho de que se haya alcanzado un alto el fuego en Gaza es motivo de satisfacción general”.

Friedrich Merz, canciller de Alemania, se pronunció a través de su cuenta de X. “Los primeros pasos del acuerdo entre Israel y Hamás son alentadores. Ofrecen una nueva esperanza: para los rehenes y sus familias, para la población de Gaza y para toda la región”, escribió. “Hacemos un llamamiento a todas las partes para que cumplan lo prometido y pongan fin a la guerra y allanen el camino hacia una paz duradera”.

Keir Starmer, primer ministro británico, aprovechó de hacer hincapié en la población civil en la Franja, los grandes afectados. “Este es un momento de profundo alivio que se sentirá en todo el mundo, pero especialmente por los rehenes, sus familias y la población civil de Gaza, que han soportado un sufrimiento inimaginable durante los últimos dos años”, dijo.

Finalmente, la UNRWA, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, solicitó mayores permisos para asistir a la población: “La UNRWA tiene alimentos, medicinas y otros suministros básicos para enviar a Gaza. Tenemos suficiente para proporcionar alimentos a toda la población durante los próximos tres meses”, aseguró el director de la agencia, Philippe Lazzarini, en X.