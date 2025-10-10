Gobierno de Israel aprobó plan de paz de Trump y acuerdo con Hamás para intercambio de prisioneros y rehenes

Tras el acuerdo con Israel, Hamás tendrá un plazo de 72 horas para comenzar la liberación y entrega de los rehenes al Comité de la Cruz Roja.

El Gobierno de Israel aprobó el acuerdo inicial de alto al fuego con Hamás en la Franja de Gaza, dando luz verde a la propuesta impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según lo informado por la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, el acuerdo contempla un alto al fuego, la retirada parcial de Gaza del Ejército de Israel y el intercambio de los rehenes israelíes por prisioneros palestinos.

La prensa internacional indicó que la aprobación del acuerdo llegó después de horas de reunión de los ministros israelíes con Netanyahu y con el enviado especial de Donald Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del mandatario norteamericano, Jared Kushner.

Antes de que Israel confirmara el acuerdo, el líder de la delegación negociadora de Hamás, Jalil Al Haya, aseguró haber recibido garantías por parte de Estados Unidos, Catar, Egipto y Turquía, mediadores del conflicto, en torno a que la “guerra ha terminado por completo” en la Franja de Gaza.

Detalles del acuerdo entre Israel y Hamás

La ratificación del acuerdo era el último paso que se esperaba para poner en marcha los mecanismos previstos en esta primera fase del plan de paz entre Israel y Hamás auspiciado por Trump, el que el grupo palestino también aceptó la madrugada del jueves, y que prevé un alto el fuego que entre en vigor en Gaza 24 horas después de esta firma final.

Además, contempla que las tropas israelíes se retirarán hasta unos puntos determinados de la Franja, reduciendo su control a poco más del 50% del enclave.

Por su parte, Hamás tendrá un plazo de 72 horas para comenzar la liberación y entrega de los rehenes al Comité de la Cruz Roja, proceso que se implementará sin cámaras ni ceremonias, como las organizadas por Hamás en treguas anteriores.