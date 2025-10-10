María Corina Machado: Nobel de la Paz es “un firme llamado para la transición a la democracia en Venezuela”

Marina Corina Machado se pronunció obtener el Premio Nobel de la Paz 2025, aceptándolo “con profunda gratitud“. De tal manera, considera que este nuevo e inesperado apoyo internacional sea un llamado al mundo para que “la transición a la democracia” en Venezuela se lleve a cabo, la causa por la cual fue galardonada.

“Este premio es un impulso único que inyecta energía y confianza en los venezolanos, dentro y fuera del país, para completar nuestra gesta. Ese intenso respaldo internacional, que la comunidad democrática mundial entiende y comparte, renueva nuestra fe. Es un firme llamado para que la transición a la democracia en Venezuela se concrete sin demora“, escribió a través de un comunicado compartido en su cuenta de X, haciendo alusión a las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio de 2024.

La líder opositora aseguró que los venezolanos han “sufrido 26 años de violencia y humillación a manos de una tiranía obsesionada con someter a los ciudadanos y quebrar el alma de la nación”. Asimismo, acusó las “detenciones, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales” en el país “que constituyen Crímenes de Lesa Humanidad y terrorismo de Estado“.

“Hemos forjado un movimiento cívico formidable, superando las barreras que el régimen construyó para dividirnos, y hemos unido a la nación en un anhelo poderoso: Paz en Libertad. Esta larga travesía ha tenido altísimos costos indescriptibles: miles de vidas entregadas y millones forzados a dejar su tierra“, añadió Corina Machado en su comunicado tras recibir el Nobel de la Paz.

“Venezuela será libre, y ese logro prodigará energía y esperanza por todas las Américas, porque la libertad, la democracia y la justicia son los valores que nos unen”, puntualizó en su escrito. “A cada venezolano: este premio es tuyo. Es un reconocimiento a lo que hemos logrado juntos y a lo que nos toca lograr aún“.