Secciones
Revista D Newsletters
Mundo

María Corina Machado: Nobel de la Paz es “un firme llamado para la transición a la democracia en Venezuela”

La líder opositora dedicó el premio “a cada venezolano”, asegurando que “Venezuela será libre”.

Foto del editor Patricio Torres
Patricio Torres

Marina Corina Machado se pronunció obtener el Premio Nobel de la Paz 2025, aceptándolo “con profunda gratitud“. De tal manera, considera que este nuevo e inesperado apoyo internacional sea un llamado al mundo para que “la transición a la democracia” en Venezuela se lleve a cabo, la causa por la cual fue galardonada.

“Este premio es un impulso único que inyecta energía y confianza en los venezolanos, dentro y fuera del país, para completar nuestra gesta. Ese intenso respaldo internacional, que la comunidad democrática mundial entiende y comparte, renueva nuestra fe. Es un firme llamado para que la transición a la democracia en Venezuela se concrete sin demora“, escribió a través de un comunicado compartido en su cuenta de X, haciendo alusión a las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio de 2024.

La líder opositora aseguró que los venezolanos han “sufrido 26 años de violencia y humillación a manos de una tiranía obsesionada con someter a los ciudadanos y quebrar el alma de la nación”. Asimismo, acusó las “detenciones, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales” en el país “que constituyen Crímenes de Lesa Humanidad y terrorismo de Estado“.

“Hemos forjado un movimiento cívico formidable, superando las barreras que el régimen construyó para dividirnos, y hemos unido a la nación en un anhelo poderoso: Paz en Libertad. Esta larga travesía ha tenido altísimos costos indescriptibles: miles de vidas entregadas y millones forzados a dejar su tierra“, añadió Corina Machado en su comunicado tras recibir el Nobel de la Paz.

Venezuela será libre, y ese logro prodigará energía y esperanza por todas las Américas, porque la libertad, la democracia y la justicia son los valores que nos unen”, puntualizó en su escrito. “A cada venezolano: este premio es tuyo. Es un reconocimiento a lo que hemos logrado juntos y a lo que nos toca lograr aún“.

Notas relacionadas