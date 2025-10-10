VIDEO – Los argumentos que convirtieron a María Corina Machado en la ganadora del Nobel de la Paz 2025

Este viernes, el Comité Noruego otorgó el Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

“El Comité Noruego del Nobel ha decidido otorgar el Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, indicaron.

Al comunicar su elección detallaron que “la Sra. Machado ha sido una figura clave y unificadora en una oposición política que en su momento estuvo profundamente dividida, una oposición que encontró un punto de encuentro en la exigencia de elecciones libres y un gobierno representativo”.

“Esto es precisamente lo que yace en la esencia de la democracia: nuestra voluntad compartida de defender los principios del gobierno popular, aun cuando discrepemos. En un momento en que la democracia se ve amenazada, es más importante que nunca defender este punto de encuentro”, agregaron.

Con este reconocimiento, la opositora venezolana toma el relevo de la organización japonesa Nihon Hidankyo, que representa a las víctimas de las bombas atómicas, en una edición del Nobel marcada por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había expresado su deseo de ser el galardonado este año.

Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel noruego, compartió la noticia con ella directamente antes de que se anunciara al mundo.

“La llamo para informarle que en unos minutos se va a anunciar aquí en el Instituto Nobel que usted va a ser premiada con el Premio Nobel de la Paz 2025″, le dijo Harpviken.

“Oh por dios, oh por dios…. no tengo palabras”, le respondió Machado con una voz emocionada.