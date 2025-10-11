Joe Biden se somete a tratamiento por cáncer de próstata: el “plan de cuidados” del ex presidente

El ex presidente de Estados Unidos, Joe Biden, inició un tratamiento hormonal y de radioterapia para el cáncer de próstata que padece, que cuenta además con metástasis en los huesos y cuyo diagnóstico se hizo público el pasado mes de mayo. La terapia formará parte de un “plan de cuidados“, según informó un vocero del ex mandatario.

El tratamiento de radiación, según reporta NBC News, deberá extenderse por al menos cinco semanas. Antes de someterse a esta instancia, Biden ya se encontraba en un tratamiento hormonal administrado por píldoras para combatir el cáncer que lo aqueja. El vocero aseguró que en esta nueva etapa, se complementarán ambas medicaciones.

A inicios de septiembre, se conoció que el ex presidente se sometió recientemente a una operación para removerse células cancerígenas de la piel. Biden dejó la Casa Blanca el último enero como el presidente estadounidense de mayor edad en el cargo con 82 años. A lo largo de su mandato se le cuestionó su aptitud para continuar en la posición debido a su edad y su salud.

“El cáncer nos afecta a todos. Como muchos de ustedes, Jill (su esposa) y yo hemos aprendido que somos más fuertes en los momentos difíciles. Gracias por apoyarnos con amor“, comentó en su cuenta de X el referente del Partido Demócrata cuando reveló su diagnóstico públicamente.

Al ex presidente también se le extirpó una lesión cancerosa en el pecho en una operación exitosa desarrollada en febrero de 2023, tras la cual el entonces médico de la Casa Blanca afirmó que no se necesitaría de un tratamiento adicional. En ese sentido, a inicios de 2024, el médico personal del ex mandatario le declaró apto para continuar en el cargo luego de un examen físico.

Biden abandonó la carrera presidencial por la reelección a mediados de 2024 y apoyó la candidatura de su vicepresidenta, Kamala Harris, quien en última instancia terminó cayendo en las urnas ante Donald Trump.