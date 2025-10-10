Donald Trump anuncia aranceles del 100% para China por postura “extremadamente hostil”

Trump informó que el aumento de los aranceles a China entrará en vigor el próximo 1 de noviembre, aunque incluso podría ser antes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que a partir del 1 de noviembre impondrá aranceles del 100% a China, los que se sumarán al 30% que rige en la actualidad, según anunció en un posteo en su cuenta de la red Truth Social.

De acuerdo con lo manifestado por el mandatario norteamericano, la medida se debe a que China adoptó una postura comercial “extremadamente hostil” al querer imponer controles a la exportación de tierras raras.

En esa línea, dijo que el anuncio de China sobre este último tema “fue una verdadera sorpresa, no solo para mí, sino para todos los líderes del mundo libre“.

Trump justificó aumento de aranceles a China

Luego, planteó que, dependiendo de la respuesta de China, Estados Unidos va a “contrarrestar” sus acciones: “Por cada producto que logren monopolizar, nosotros tendremos dos“, aseveró.

“Esto afecta a todos los países, sin excepción, y obviamente fue un plan ideado por ellos hace años”, escribió Trump, y añadió que “es algo absolutamente inaudito en el comercio internacional, y una desgracia moral en el trato con otras naciones“.

Trump agregó que el aumento de los aranceles incluso podría entrar en vigencia antes, “dependiendo de cualquier otra acción o cambio tomado por China”.

Además del incremento de los aranceles, el mandatario norteamericano confirmó que implementará controles más severos a la exportación a China de todo el software crítico fabricado en Estados Unidos, así como equipos aeroespaciales y la venta de etano.

Se trata del mayor desencuentro entre Donald Trump y China, desde que ambos países iniciaron las negociaciones en torno a una reducción de aranceles, luego de que en abril pasado el mandatario norteamericano inició su guerra comercial con el gigante asiático.

De acuerdo con lo informado por el Wall Street Journal, el promedio de los aranceles de Estados Unidos sobre China actualmente ronda el 57%.

Pese a todo lo anterior, Donald Trump también dejó en claro que, pese al alza de los aranceles contra China, se mantienen los planes de sostener una reunión con Xi Jinping, prevista para finales de octubre en Corea del Sur.