Netanyahu advierte sobre los nuevos desafíos de seguridad tras acuerdo con Hamás: “La campaña de Israel no ha terminado”

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, difundió este domingo un video-comunicado en el que aseguró que el país continúa enfrentando “grandes desafíos” en materia de seguridad, pese a los recientes avances en el conflicto con Hamás para alcanzar la paz en Gaza. Asimismo, advirtió que Israel “no ha terminado” su campaña.

“Allí donde combatimos, ganamos, pero, a la vez, debo decirles: la campaña no ha terminado. Siguen existiendo grandes desafíos de seguridad ante nosotros. Algunos de nuestros enemigos tratan de recuperarse para volver a atacarnos“, declaró el Netanyahu, subrayando que Israel permanece en alerta por su seguridad ante eventuales ofensivas.

El mensaje comenzó con un tono de optimismo, aludiendo a la esperada liberación de rehenes aún en manos de Hamás, que —según estimaciones de su gobierno— podría concretarse en las próximas horas. Netanyahu señaló que el grupo islamista entregaría a unos 20 cautivos vivos durante la madrugada del lunes, además de un número no precisado de cuerpos, debido a las dificultades de la organización para recuperar todos los cadáveres.

Pese a la advertencia sobre las amenazas persistentes, el primer ministro afirmó que el país también atraviesa un momento de “grandes oportunidades“, aunque no ofreció detalles al respecto.

En una línea poco habitual en sus discursos, Netanyahu hizo un llamado a la cohesión interna. “Sé que hay muchas diferencias entre nosotros, pero en este día —y espero que también en el periodo que viene— tengamos todas las razones para apartarlas“, sostuvo. Añadió que “uniendo fuerzas hemos logrado victorias tremendas; victorias que han sorprendido al mundo entero”.

“Mañana es el inicio de un nuevo camino. Un camino de construcción, de sanación y de esperanza. Un camino para unir nuestros corazones. Juntos seguiremos fortaleciendo nuestro país. Juntos seguiremos ganando y, con la ayuda de Dios, juntos aseguraremos la eternidad de Israel“, concluyó.

Hasta ahora, Netanyahu no ha asumido responsabilidad por el ataque del 7 de octubre de 2023 ni ha ofrecido disculpas a las familias de las víctimas y cautivos.