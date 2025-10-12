Hamas adelanta cuándo liberará a los rehenes israelíes y anuncia que no gobernará Gaza

Este lunes se llevará a cabo la cumbre por la paz en Gaza en Sharm el Sheij, Egipto, la que será presidida por Donald Trump.

Hamas adelantó cuándo liberará a los rehenes israelíes que siguen cautivos en Gaza y anunció que no será parte de su gobierno, en el marco del tercer día de alto al fuego con Israel.

Osama Hamdan, alto dirigente del grupo islamista, declaró a AFP que “según el acuerdo firmado, el intercambio de prisioneros comenzará el lunes por la mañana”.

Esto, como parte del acuerdo de paz firmado entre ambas partes que considera canjear a los rehenes restantes, vivos y muertos, por cerca de 2.000 palestinos recluidos en cárceles israelíes, donde destacan 250 presos por “motivos de seguridad nacional”.

El próximo paso del plan implementado por Donald Trump es llevar a cabo los 20 puntos que lo componen, que incluyen el desarme de Hamas y que no sea parte del gobierno de Gaza.

A esto se suma la salida del ejército de Israel de Gaza, pero manteniendo el control de la mitad del territorio, siendo sustituido por una fuerza multinacional de Egipto, Catar, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, dirigido por Tel Aviv y Washington.

“Para Hamas, gobernar la Franja de Gaza es un tema cerrado. Hamas no participará en absoluto en la fase de transición, lo que significa que ha renunciado al control de la Franja, pero sigue siendo una parte fundamental del tejido social palestino”, indicó otro miembro de la agrupación.

Por su parte, este lunes se llevará a cabo la cumbre por la paz en Gaza en Sharm el Sheij, Egipto, la que será presidida por Donald Trump y su par local, Abdel Fatah al Sisi, y con la presencia de diversos personeros, como el secretario general de la ONU.