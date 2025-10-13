Los ofrecimientos que Maduro le habría hecho a Estados Unidos para evitar un conflicto armado en Venezuela

La propuesta fue revelada a través de un reportaje realizado por The New York Times.

El régimen de Nicolás Maduro le habría ofrecido a Estados Unidos abrir proyectos de petróleo y oro de Venezuela a empresas norteamericanas con el fin de evitar un conflicto armado junto con apaciguar las tensiones en el Caribe.

La propuesta, dada a conocer por The New York Times, también consideraba el corte de lazos con naciones enemigas a Estados Unidos.

“Esa oferta de gran alcance permaneció sobre la mesa mientras el gobierno de Trump calificaba al gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de cartel narcoterrorista; reunía buques de guerra en el Caribe, y empezaba a hacer estallar embarcaciones que, según funcionarios estadounidenses, transportaban drogas desde Venezuela”, indicó el medio estadounidense.

Fueron varios meses donde emisarios del régimen de Maduro negociaron con funcionarios estadounidenses las ofertas de recursos naturales en Venezuela, además de proponer el fin de algunos acuerdos con Irán y Rusia.

El régimen venezolano habría estado dispuesto a ofrecer contratos preferenciales a empresas estadounidenses en los proyectos petroleros y auríferos, redirigir las exportaciones petroleras venezolanas de China a Estados Unidos y reducir los acuerdos energéticos y mineros con empresas de Irán, China y Rusia, detalla el medio norteamericano.

La propuesta de Maduro para evitar el conflicto fue aparentemente rechazada por Estados Unidos, desde donde Trump ordenó cortar los esfuerzos diplomáticos: “El gobierno de Trump acabó rechazando las concesiones económicas de Maduro y suspendió la diplomacia con Venezuela (…) Esta medida acabó con el acuerdo, al menos por ahora, dijeron personas cercanas a las conversaciones“.

Actualmente, Venezuela produce cerca de un millón de barriles de petróleo al día, cifra inferior a los tres millones que producía en el momento que Chávez asumió el poder. La mayor parte de las exportaciones petroleras se destina a China, con la excepción de unos 100.000 barriles diarios que el gigante energético estadounidense Chevron vende a Estados Unidos.