Partido Comunista suma nuevo desaire a Jeannette Jara por Nobel a María Corina Machado

La historia de desencuentros entre la dirigencia del Partido Comunista y Jeannette Jara sumó un nuevo capítulo, luego que la abanderada oficialista destacara el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, a diferencia de personeros como Lautaro Carmona y Daniel Jadue.

Esto, luego que Jeannette Jara expresara a The Clinic que el Nobel a Machado es “un reconocimiento importante a un país y a un liderazgo, en este caso, de una mujer que se la juega porque haya cambios y espero que se produzcan prontamente, porque, a diferencia de otros países, la situación venezolana sí impacta en Chile. Y yo quiero poder reconducir a los que han venido a cometer crímenes y mientras no tengamos relaciones diplomáticas con Venezuela, es bien difícil”.

Sin embargo, sus palabras no encontraron eco en Lautaro Carmona, timonel del Partido Comunista, colectividad de la cual es militante Jara, ya que en Estadio Nacional lanzó duros dardos al galardón entregado a la opositora venezolana, aseverando que tiene “tintes políticos”.

Carmona apuntó a que se le otorgó a “una persona que ha convocado a que intervengan militarmente dentro de Venezuela, entonces el tema mío no es ni Corina Machado, porque para eso tienen que discutir entre venezolanos el tema de por qué le asignan el premio, qué significa el Premio Nobel de la Paz para mucha gente en nuestro país”.

Este nuevo impasse entre Jeannette Jara y la dirigencia del Partido Comunista no pasó inadvertido para la candidata presidencial, quien reconoció que “nunca había visto una especie de campaña orquestada para denostar mi militancia. Me dolió mucho. Siempre esos ataques son anónimos, ¿no? Nunca había visto algo así”.