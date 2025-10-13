“Pronto volveremos a jugar”: el controversial correo del príncipe Andrés a Jeffrey Epstein que contradice sus dichos

El duque de York había indicado que había cortado lazos con el magnate en 2010, mientras que el correo data de 2011.

El príncipe Andrés sumó un nuevo capítulo al escándalo que lo vincula con Jeffrey Epstein hace años, siendo esta vez un correo el que pone en aprieto al duque de York. Y es que con esta nueva información se pone en entredicho su versión sobre el fin de su amistad con el magnate estadounidense, condenado por tráfico sexual de menores.

De acuerdo a información revelada por The Sun y Daily Mail, el mensaje fue enviado desde la dirección oficial del príncipe en 2011, solamente un día después de que se hiciera pública la fotografía de Epstein junto a Virginia Giuffre, una de sus víctimas. “Estoy igual de preocupado por ti. No te preocupes por mí. Parece que estamos juntos en esto y tendremos que superarlo. Si no, mantente en contacto y pronto volveremos a jugar“, escribió Andrés en aquella oportunidad.

El correo, que llevaba la firma automática “Su Alteza Real el Duque de York KG“, demuestra la relación de confianza existente entre ambos, contradiciendo sus declaraciones que el propio príncipe realizó en una polémica entrevista con la BBC en 2019. En aquella oportunidad, afirmó haber cortado todo contacto con Epstein en 2010, luego de que fuera condenado por prostitución a menores.

Giuffre, que falleció el pasado abril a los 41 años, aseguró haber sido víctima de abusos por parte del príncipe Andrés cuando era menor de edad, haciendo que su correo enviado a Epstein ponga de nuevo en debate su versión y la respuesta de la Casa Real, que le hizo perder sus funciones oficiales y sus patrocinios.

En 2021, la víctima presentó una demanda civil en Estados Unidos por abuso sexual, la que terminó siendo resuelta fuera de los tribunales a través de un acuerdo millonario. Si bien nunca se confirmó la cifra exacta, medios británicos indicaron que la reina Isabel II tuvo que contribuir con fondos privados para cubrir parte del pago.