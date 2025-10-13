“Tenemos paz”: Qué sigue para la Franja de Gaza tras firma de acuerdo que pone fin a la guerra

“Hemos logrado lo que todos decían que era imposible. Por fin tenemos paz en Medio Oriente“. Así declaraba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de firmar el acuerdo que garantiza el fin a la guerra en Gaza luego de un poco más de dos años. La firma del acuerdo fue realizada junto a los líderes de Egipto, Qatar y Turquía.

Acompañando a Trump, el presidente egipcio Abdel Fattah al Sisi, el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, y el presidente turco Tayyip Erdogan firmaron el documento en calidad de garantes. El escrito incluye una supervisión conjunta de la tregua, un esquema para el intercambio de rehenes y presos palestinos, además de la reactivación de canales diplomáticos para alcanzar un pacto permanente.

De tal manera, fue Al Sisi quien detalló los siguientes pasos luego de la entrada en vigor del alto el fuego: “Egipto trabajará con Estados Unidos en coordinación con socios en los próximos días para sentar las bases de la reconstrucción de la Franja (de Gaza) y tenemos la intención de organizar una conferencia sobre recuperación inicial, reconstrucción y desarrollo“.

.@POTUS joins the leaders of Qatar, Egypt, and Turkey in an official signing ceremony for the historic Gaza Peace Deal pic.twitter.com/mqonzJNyP1 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 13, 2025

La cumbre además contempla en su agenda la reactivación de los sistemas de salud, educación y energía del territorio, ampliamente afectados por los bombardeos y el tiempo de enfrentamientos armados. El pacto, en tanto, reconoce la posición de los países árabes como garantes del proceso, dándoles un papel clave para interceder en nombre de las comunidades palestinas.

En el acuerdo firmado que pone fin a la guerra en Gaza, las partes se comprometieron a la implementación progresiva de garantías de seguridad para las dos poblaciones civiles involucradas, la facilitación de ayuda humanitaria, la reanudación de suministros básicos y el diseño de un mecanismo para el futuro gobierno interino del enclave.

Trump, subrayó que el documento firmado representa “el principio del fin del sufrimiento en la región” y solicitó la colaboración internacional para asegurar su correcto cumplimiento.