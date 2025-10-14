El millonario monto que se necesitará para la reconstrucción de Gaza según la ONU

La reconstrucción de la Franja de Gaza, donde la destrucción es casi completa, requerirá de una desorbitada cifra de dinero, según cálculos que hizo las Naciones Unidas. El monto estimado sería de, al menos, 70.000 millones de dólares, donde 20.000 millones deberán ser invertidos en los siguientes tres años para hacer viable la vida en el enclave.

El representante del Programa para la Asistencia al Pueblo Palestino de la ONU, Jaco Cilliers, indicó a la prensa en Ginebra, Suiza, que se calcula que se deben retirar unos 55 millones de toneladas de escombros creados por la destrucción de infraestructura de todo tipo durante los dos años en los que se desarrolló la guerra.

La reconstrucción total de Gaza podría tardar “décadas” y dependerá principalmente en el flujo de dinero que se pueda destinar a ese fin. En primera instancia, el principal aporte será a través de donaciones de otros países, aunque la organización indicó que espera que el sector privado también participe más adelante en este esfuerzo.

Las “cifras actualizadas” que entregó Cilliers indican que se llegó a un nivel de destrucción en Gaza del 84%, aunque en algunos sectores de la Franja podría llegar al 92%. Sobre esa temática, la ONU indicó que ya removió 81.000 toneladas de escombros en el enclave, lo que equivaldrían en volumen a 31.000 camiones.

En un sentido más urgente, “la mayor parte de la remoción de escombros tiene como objetivo abrir el acceso a los actores humanitarios, para que puedan brindar la ayuda y apoyo que tanto necesita la población de Gaza”.

Una de las estrategias es la reutilización de escombros previamente triturados con maquinaria especial, lo que ha permitido recuperar 13.200 toneladas de material. Con ello, se podrán pavimentar carreteras y colocar suelos en refugios que se están construyendo, entre otros usos.

Sin embargo, hay dos aspectos delicados a los que apuntó Cilliers en el proceso de reconstrucción: la presencia de cadáveres bajo los escombros y el riesgo de activación de proyectiles que hayan quedado sin explotar.