Quiénes eran y cómo murieron: la confirmación de Israel ante la llegada de los cuerpos de cuatro rehenes entregados por Hamás

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron la identidad y las circunstancias de la muerte de los cuatro rehenes cuyos cuerpos fueron entregados por el grupo terrorista Hamás al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Se trata de Guy Iloz, Bipin Joshi y otros dos secuestrados, cuyos nombres permanecen reservados por solicitud de sus familias.

De acuerdo al comunicado de las FDI, Guy Iloz resultó herido mientras huía del festival Nova, ubicado en las proximidades de Re’im, el 7 de octubre de 2023, y capturado con vida cerca de Tel Gama. Iloz “falleció a causa de sus heridas tras no recibir tratamiento médico adecuado durante su cautiverio, bajo el mando de Hamas, a los 26 años de edad“, aseguró el Ejército. Las conclusiones finales sobre las circunstancias de su muerte aún se están dilucidando en el proceso de examen forense.

En el caso de Bipin Joshi, ciudadano nepalí de 23 años y estudiante de agricultura, fue secuestrado de un refugio en el kibutz —comuna agrícola israelí— Alumim por la organización terrorista. De tal manera, las FDI aseguran que fue asesinado en cautiverio durante los primeros meses del conflicto, a pesar de que la confirmación formal de su fallecimiento por parte de Israel se logró con la reciente identificación de sus restos.

Respecto al proceso de entrega de los cuerpos identificados como rehenes, el CICR lo realizó en dos fases a las autoridades de Israel. Ya en suelo israelí, la Policía escoltó los ataúdes hacia el Instituto Nacional de Medicina Forense Abu Kabir de Tel Aviv, donde se llevaron a cabo los reconocimientos. Además, los restos fueron recibidos por un rabino militar, que realizó una breve ceremonia religiosa en la que se leyó un capítulo del Libro de los Salmos.

Paralelamente, las Brigadas Ezeldín al Qassam, el brazo armado de Hamás, indicaron que los cuerpos entregados permanecían a Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi y Daniel Pérez, el último, comandante de las FDI fallecido el 7 de octubre.