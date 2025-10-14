“Estadista de renombre y amiga del pueblo chino”: los elogios de China a Michelle Bachelet

Michelle Bachelet recordó que Chile fue el primer país sudamericano en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China.

La ex presidenta y candidata a secretaria general de la ONU, Michelle Bachelet, se reunió en Beijing con el canciller de China, Wang Yi, quien elogió a la ex mandataria y la calificó como “una estadista de renombre mundial y una vieja amiga del pueblo chino”.

En la ocasión, el encargado de las relaciones internacionales de la potencia asiática valoró lo que calificó como una “larga historia de amistad” entre China y Chile.

Además, recalcó que durante sus dos mandatos la ex jefa de Estado “impulsó el establecimiento de una alianza estratégica integral” entre ambos países.

El canciller chino también destacó las importantes contribuciones de Bachelet “a la búsqueda de la igualdad de género” desde sus distintos cargos.

“Durante su mandato como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, defendió la justicia, analizó el desarrollo de China de forma objetiva y racional, y promovió intercambios equitativos y amistosos entre ambas partes“, añadió Wang Yi.

Bachelet valoró los vínculos entre Chile y China

Michelle Bachelet viajó a China con el propósito de asistir a la Reunión Mundial de Líderes sobre la Mujer, impulsada por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Por su parte, la ex presidenta recordó que “Chile fue el primer país sudamericano en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China y el primer país latinoamericano en firmar un tratado de libre comercio con China“, según expresa el comunicado que entregó a los medios el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país.

“El alto nivel de desarrollo de las relaciones bilaterales se debe a que ambas partes defienden valores compartidos y apoyan el multilateralismo, la resolución pacífica de controversias y el liderazgo de las Naciones Unidas“, añadió Bachelet.