“Hay amenazas directas contra mi vida”: María Corina Machado explicó por qué no irá a recibir el Nobel de la Paz

La ganadora del Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, explicó este lunes que mientras Nicolás Maduro siga en el poder en Venezuela no podrá viajar a recibir el premio, ya que “hay amenazas directas contra mi vida”.

La opositora al régimen chavista le dijo al diario noruego Dagens Naeringsliv que para trasladarse a Oslo a recibir la distinción, “Venezuela debe ser libre”.

“No puedo dejar el lugar donde me escondo” debido a las amenazas en su contra, manifestó Machado, quien aseveró que “he aprendido a vivir el día a día”.

“El pueblo venezolano está haciendo todo lo que está en su mano” por su futuro, planteó la ganadora del Nobel de la Paz.

La explicación del Nobel de la Paz para María Corina Machado

El viernes 10 de octubre la opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, según informó el Instituto Noruego del Nobel.

De acuerdo con lo expuesto por el comité a cargo de la elección, se le otorgó por “su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Por su parte, tras ser informada de su elección, Machado dijo que “tiene un impacto muy importante tanto en los venezolanos como en el propio régimen”.

Sostuvo que el chavismo ahora “se da cuenta” de que “el mundo entero legitima” la lucha de la oposición, mientras Maduro “está absolutamente aislado y tiene los días contados”.