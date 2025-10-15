Hamás responde por cuerpo que no era de ningún rehén en Israel: la polémica por su identificación

Consultados por EFE, el Ejército de Israel negó la posibilidad de que la persona apuntada hubiera sido secuestrada en mayo de 2024.

El grupo islamista Hamás afirmó que el único cuerpo que entregó durante la jornada de ayer a la Cruz Roja que el instituto forense israelí no logró determinar a qué rehén correspondía, pertenece en realidad a un soldado israelí. Así lo afirmó un miembro de la organización paramilitar a la cadena catarí Al Jazeera durante este miércoles.

La fuente de Hamás aseguró al medio que el cadáver se corresponde con un soldado capturado por su brazo armado, las Brigadas Al Qasam, durante mayo de 2024. En aquel entonces, el grupo difundió un video haciéndose con un cadáver no identificado en un túnel en la Franja de Gaza. En diálogo con EFE, el Ejército de Israel aseguró que “ningún soldado ha sido secuestrado desde el 7 de octubre (de 2023)“.

De tal manera, las fuerzas armadas israelíes negaron la posibilidad de que Hamás haya capturado a dicho soldado por esas fechas.

Frente a las informaciones difundidas por distintos medios locales donde también dicen que el cuerpo no entregado por Hamás pertenece a un soldado ni un rehén, sino a un presunto colaborador del Ejército proveniente de Cisjordania, las fuerzas armadas manifestaron que “para preguntas sobre el cuarto cuerpo diríjase al instituto de medicina forense“.

Respecto a la entrega de nuevos cuerpos, el brazo armado de la organización paramilitar informó que hará otro traspaso de cadáveres durante esta jornada. En esta oportunidad, serán dos los traspasados.

“El movimiento de la resistencia ha cumplido con lo pactado y ha entregado a todos los prisioneros vivos bajo su custodia y los cuerpos a los que puede acceder“, declararon las Birigadas Al Qasam en un comunicado.

Asimismo, afirmaron que se encuentran en trabajos para llegar a aquellos que aún no han podido acceder: “En cuanto a los cuerpos restantes, requieren esfuerzos significativos y equipamiento especial para su localización y recuperación. Estamos haciendo grandes esfuerzos para cerrar este expediente“.