Israel identifica tres de los cuatro cuerpos entregados por Hamás: uno no sería un rehén secuestrado en Gaza

“El cuarto cuerpo entregado por Hamás a Israel no coincide con el de una persona secuestrada”, aseguraron las FDI.

Los cuerpos de los rehenes israelíes Uriel Baruch, Tamir Nimrodi y Eitan Levy fueron identificados durante la madrugada del miércoles en el Instituto Forense Abu Kabir, aseguraron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas.

Sin embargo, el cuarto no pudo ser identificado. “Tras realizar pruebas en el Centro Nacional de Medicina Forense, el cuarto cuerpo entregado por Hamás a Israel no coincide con el de una persona secuestrada“, aseguraron las FDI.

Asimismo, instaron al grupo paramilitar a realizar “todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes muertos”.

No se trata de la primera vez que Hamás entrega restos que luego resultan no corresponder a rehenes israelíes, tal como sucedió en febrero de este año con el caso de Shiri Bibas.

Los cuerpos israelíes

Uriel Baruch, de 35 años, fue secuestrado el 7 de octubre de 2023 durante el festival de música Nova. Si bien huyó con un amigo, ambos se encontraron con una célula terrorista en el cruce de Mefalsim, que disparó contra los dos. Su acompañante murió en el lugar, mientras que Baruch fue llevado cautivo a Gaza.

Por su parte, Tamir Nimrodi, de 20 años, fue secuestrado cerca del cruce de Erez a los 18 años, junto con Ron Sherman y Nik Baizer, quienes fallecieron por error en medio de un ataque orquestado por las FDI. El joven prestaba servicio como suboficial de educación en la Administración de Coordinación y Enlace (COGAT) en Gaza.

Eitan Levy, de 53 años y taxista de Bat Yam, fue asesinado luego de dejar un pasajero en el Kibutz Beeri la mañana del 7 de octubre de 2023. Estuvo desaparecido más de 40 días antes de que las FDI confirmaran su muerte en cautiverio.

Estas identificaciones se sumaron a las anunciadas el martes, cuando las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron las causas de la muerte de los primeros cuatro cuerpos de rehenes entregados por el grupo terrorista Hamás.