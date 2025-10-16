“¿Hasta cuándo los golpes de Estado de la CIA?”: el rechazo de Maduro a la autorización de Trump para misión en Venezuela

El líder del régimen busca instrumentalizar la paz como una causa de su Gobierno contra Estados Unidos.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó las declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, autorizando a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) a realizar operaciones encubiertas en Venezuela.

De tal manera, recordó los miles de desaparecidos en “golpes de Estados” orquestados por el organismo en Latinoamérica.

“No al cambio de régimen que nos recuerda tanto a las fallidas guerras eternas de Afganistán, Irak, Libia y pare usted de contar. No a los golpes de Estado dados por la CIA que nos recuerda tanto a los 30.000 desaparecidos en los golpes de Estado contra Argentina, al golpe de Estado de Pinochet y los 5.000 jóvenes asesinados y desaparecidos“, indicó el dictador durante el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz.

Fue en esa línea cuando Maduro cuestionó “¿hasta cuándo los golpes de Estado de la CIA?“, asegurando que “América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia“. “La paz se gana, no tengo ninguna duda. La paz se preserva“, agregó en un evento celebrado en Caracas.

El acto protagonizado por el líder del régimen venezolano se enmarca en su trabajo de reunirse diariamente con nuevos actores políticos y civiles —oficialistas e incluso independientes—, diplomáticos e intelectuales cercanos a su causa, con el objetivo de hacer de la paz una causa de su gobierno. En ese sentido, este tipo de actos son retransmitidos casi todos los días por radio y televisión.

“Decirle al pueblo de Estados Unidos: No a la guerra. No queremos una guerra en el Caribe ni en Sudamérica“, puntualizó Maduro.

Las declaraciones del mandatario venezolano llegaron luego de que Trump entregara una explicación más detallada sobre su decisión de ampliar el poder operativo de la CIA para ejecutar operaciones letales y encubiertas en el Caribe, las que podrían realizarse incluso “por tierra”, a diferencia de la actual ofensiva marítima.