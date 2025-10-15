“Hizo trampa para dejar de lado a Daniel Jadue”: fiscal general de Venezuela criticó a Gabriel Boric

El fiscal venezolano Tarek William Saab cuestionó al jefe de Estado por apuntar a un eventual vínculo de Caracas con el crimen de Ronald Ojeda.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que el presidente chileno Gabriel Boric “representa la continuidad del pinochetismo”, y aseveró que Daniel Jadue “ha sido considerado el mejor alcalde de todos los tiempos en Chile”.

De acuerdo con lo planteado por William Saab en la entrevista que le concedió a T13, el mandatario chileno “desaparecerá dentro de poco del mapa político por la puerta trasera”.

Al referirse a lo manifestado por Boric sobre un eventual vínculo entre el régimen de Nicolás Maduro y el crimen del ex teniente venezolano Ronald Ojeda, dijo que “yo, como fiscal general, con una larga trayectoria en defensa de los derechos humanos, me niego a aceptar que vengan a leerle un papel a un delincuente y él decir que la autoridad venezolana hizo tal cosa”.

“Basta de mentir y utilizar a Venezuela para favorecer el relato contra nuestra democracia”, complementó, y añadió que “al principio la fiscalía chilena dijo que era un ajuste de cuentas entre delincuentes, y de la nada cambió la opción y comenzó a decir lo que sabemos. Me parece canallesco todo“.

La autoridad del régimen chavista dijo que su visión en cuanto a que el presidente Gabriel Boric representa la continuidad del pinochetismo se debe a que “él le entregó el manejo de riquezas chilenas al yerno de Pinochet. Es inaceptable“.

“Boric está, según las encuestas, literalmente en el suelo. Es un presidente repudiado, odiado por la gente que ha visto cómo él ha traicionado a todos los mártires que se alzaron, esa juventud que fue tiroteada, producto de la represión que desató Piñera contra esa juventud que buscó un cambio estructural”, manifestó.

Fiscal de Venezuela defiende a Jadue y emite otras críticas a Boric

Tarek William Saab también acusó a Boric de hacer “trampa para dejar de lado a (Daniel) Jadue”, tras utilizar “unas llamadas primarias en la izquierda”.

“El alcalde ha sido considerado el mejor alcalde de todos los tiempos en Chile por dar la oportunidad al pueblo chileno de tener medicamentos a bajo costo (y) fue aprehendido”, planteó.

Finalmente, manifestó que “Boric no tenía la oportunidad de ser nada en Chile, se catapulta en la rebelión estudiantil y apenas llega al gobierno traiciona el legado“.