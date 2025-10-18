Frente a “contramodelos falsos de uniones pasajeras y egoístas”: papa León XIV defendió el matrimonio

Dijo que las nuevas alternativas que conocen los jóvenes pueden hacer que el modelo de familia parezca “pasado de moda y aburrido”.

El papa León XIV aludió este sábado a modelos de uniones “a menudo pasajeras y egoístas”, al defender el matrimonio cristiano. De acuerdo con lo manifestado por el pontífice, estas nuevas alternativas que se les presentan a los jóvenes pueden hacer que el modelo de familia parezca “pasado de moda y aburrido”.

“Entre las vocaciones a las que hombres y mujeres son llamados por Dios, el matrimonio es de las más nobles y elevadas“, planteó el papa León XIV en un mensaje con motivo del décimo aniversario de la canonización de los santos esposos Louis y Zélie Martin, padres de santa Teresa de Jesús, según reportó la prensa internacional acreditada en El Vaticano.

“En estos tiempos turbios y desorientados, donde tantos contramodelos falsos de uniones -a menudo pasajeras, individualistas y egoístas- se presentan a los jóvenes con frutos amargos y decepcionantes, la familia tal como el Creador la ha querido puede parecer pasada de moda y aburrida”, alertó.

Ejemplo del matrimonio “luminoso” que puso el papa León XIV

En esa línea, apuntó a los padres de Santa Teresa de Jesús como ejemplo de “un modelo luminoso y entusiasta para las almas generosas que han optado por este camino”.

“He aquí, pues, el modelo de pareja que la Santa Iglesia presenta a los jóvenes que desean -tal vez con vacilación- lanzarse en tan bella aventura: modelo de fidelidad y atención al otro, modelo de fervor y perseverancia en la fe, de educación cristiana de los hijos, de generosidad en el ejercicio de la caridad y de la justicia social; modelo también de confianza en la prueba…“, manifestó sobre el matrimonio el papa León XIV.

“Formo así el deseo de que este aniversario sea una ocasión para dar a conocer mejor la vida y los méritos de estos esposos y padres incomparables, para que las familias, tan queridas al corazón de Dios, pero también a veces tan frágiles y puestas a prueba, puedan encontrar en ellos, en toda circunstancia, el apoyo y las gracias necesarias para continuar el camino“, concluyó.