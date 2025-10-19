Tras acusar “agresión terrorista”: Israel bombardeó el sur de la Franja de Gaza

Hamás acusó a Israel de haber cometido una “violación flagrante” de los términos del acuerdo de alto el fuego en Gaza.

La Fuerza Aérea de Israel bombardeó este domingo dos objetivos en el sur de Gaza, tras acusar a militantes de Hamás de “agresión terrorista” por un ataque con misiles antitanque desde la localidad de Rafah.

De acuerdo con lo manifestado por el Ejército de Israel (IDF) aludido por la prensa internacional, la ofensiva continuará hasta “eliminar la amenaza”.

“Más temprano en este día, terroristas dispararon un misil antitanque y ráfagas de proyectiles contra tropas del IDF que trabajaban desmantelando infraestructura terrorista en el área de Rafah, al sur de Gaza, en cumplimiento con el acuerdo de cese al fuego”, apuntó el texto.

“En respuesta, el IDF comenzó a atacar el área para eliminar la amenaza y desmantelar los túneles y estructuras militares usadas para actividades terroristas”, añadió.

Luego indicó que “estas acciones terroristas constituyen una flagrante violación al acuerdo de paz, y el IDF responderá con firmeza ante ellas“.

Al referirse al tema, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que instruyó a su ministro de Defensa y jefes de seguridad para actuar “con toda la fuerza contra los blancos terroristas en Gaza”.

Qué dijo Hamás del bombardeo de Israel en Gaza

Por su parte, Hamás acusó a Israel de haber cometido una “violación flagrante” de los términos del acuerdo de alto el fuego, tras impedir la reapertura del cruce de Rafah, fronterizo entre Gaza y Egipto.

“La decisión de Netanyahu de impedir la apertura del cruce de Rafah hasta nuevo aviso es una violación flagrante (…) y una negación de los compromisos que asumió con los mediadores garantes“, expuso una nota de El País.

En tanto, un vocero de Hamás aseguró que la organización sigue “comprometida con la paz” y que Israel solo está “fabricando pretextos para justificar sus crímenes en violación del acuerdo”.